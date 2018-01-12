В обход Торжка и В. Волочка грузовики едут с 50-процентной скидкой
Срок действия круглосуточной скидки в 50% при наличии транспондера «T-pass» для проезда отдельных категорий транспортных средств на М-11в Тверской области продлен по 15 июля 2018 года включительно. Речь идет о платных участках в обход Торжка и Вышнего Волочка.
Эта тарификация касается III и IV категорий транспортных средств, то есть грузовиков и автобусов высотой больше 2,6 метра, а также аналогичных машин с тремя или более осями.
Скидка в 50% предоставляется только пользователям транспондеров «T-pass», эмитент – «Автодор – Платные Дороги». Для автомобилистов с транспондерами других эмитентов при подключении услуги «Один транспондер для платных дорог» действует скидка 20%. Для I и II категорий транспортных средств на указанных участках действует базовая скидка по транспондерам – 20%.
А, начиная с 15 января 2018 года, транспондерами всех операторов платных дорог можно будет расплатиться на северном обходе г. Одинцова (и наоборот). Это стало возможным благодаря соглашению о межоператорском взаимодействии, которое ГК «Автодор» подписала со всеми российскими операторами платных дорог в июне 2017-го.
Сергей Кельбах, председатель правления ГК «Автодор»: «Мы шли к этому 3 года, объединив разных операторов, разные системы платежей. Новые операторы будут присоединяться в единую систему. Это очень большая работа, выполненная в рекордно короткие сроки».
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