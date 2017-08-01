1 августа 2017, 15:30

В обход Вышнего Волочка поедем быстрее

Скоростной режим на участке новой автомобильной дороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург» в обход Вышнего Волочка повышен до 130 км/ч. Изменение вступило в силу с 1 августа.
^

Ранее мы писали
На участке строительства съезда через Пулковское шоссе развязки новой скоростной дороги М-11 и петербургской ...
Читать далее
Обход протяженностью 72 километра является дорогой первой категории, движение здесь осуществляется по четырем полосам, встречные потоки разделены, на участке отсутствуют примыкания и пересечения с ним второстепенных дорог в одной плоскости.

Обход был построен и введен в эксплуатацию 28 ноября 2014 года в рамках реализации проекта строительства новой скоростной автомобильной дороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург». С 21 сентября 2015 года участок действует в платном режиме. В июне 2017 года по обходу Вышнего Волочка проезжало 7500 автомобилей в сутки, что на 25% больше среднесуточного трафика того же месяца 2016 года.

Повышению скоростного режима предшествовало оснащение дороги автоматизированной системой управления. Она позволяет существенно повысить уровень безопасности движения по магистрали.

Пользуетесь ли Вы участками трассы М11?
Голосовать

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Озвучена цена обновленного Haval H6
Лукавят конечно в статье, насколько я знаю, сейчас он уже около 1,3 млн стоит в Элит комплектации, но считаю, свою цену оправдывает.
Грозный
Липучка vs Шиповка
Я на на шипах виатти езжу
Qrok
Тест-драйв Haval H9: китайский гладиатор
В принципе я себе купил бы такой, когда он появится в продаже.
Глеб
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Как протекают продажи рамного Mitsubishi Pajero Sport
Тормозить по требованию. ГИБДД остановит, где захочет
Средняя цена авто в России - 1,34 млн руб. За эти деньги Вы купите:
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Suzuki Vitara и еще 7 моделей
Класс C Premium
Alfa Romeo 147 и еще 4 модели
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 26 моделей
Класс Грузопассажирские универсалы повышенной вместимости
Skoda Praktik и еще 8 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
В обход Вышнего Волочка поедем быстрее
{{material_119134}} Обход протяженностью 72 километра является дорогой первой категории, движение здесь осуществляется по четырем полосам, встречные потоки разделены, на участке отсутствуют примыкания и пересечения с ним второстепенных дорог в одной плоскости.Обход был построен и введен в эксплуатацию 28 ноября 2014 года в рамках реализации проекта строительства новой скоростной автомобильной дороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург». С 21 сентября 2015 года участок действует в платном режиме. В июне 2017 года по обходу Вышнего Волочка проезжало 7500 автомобилей в сутки, что на 25% больше среднесуточного трафика того же месяца 2016 года. Повышению скоростного режима предшествовало оснащение дороги автоматизированной системой управления. Она позволяет существенно повысить уровень безопасности движения по магистрали.{{vote_106}}
2017-08-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Тула Новосибирск Челябинск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG