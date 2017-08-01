1 августа 2017, 15:30
В обход Вышнего Волочка поедем быстрее
Скоростной режим на участке новой автомобильной дороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург» в обход Вышнего Волочка повышен до 130 км/ч. Изменение вступило в силу с 1 августа.
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Обход был построен и введен в эксплуатацию 28 ноября 2014 года в рамках реализации проекта строительства новой скоростной автомобильной дороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург». С 21 сентября 2015 года участок действует в платном режиме. В июне 2017 года по обходу Вышнего Волочка проезжало 7500 автомобилей в сутки, что на 25% больше среднесуточного трафика того же месяца 2016 года.
Повышению скоростного режима предшествовало оснащение дороги автоматизированной системой управления. Она позволяет существенно повысить уровень безопасности движения по магистрали.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Лукавят конечно в статье, насколько я знаю, сейчас он уже около 1,3 млн стоит в Элит комплектации, но считаю, свою цену оправдывает.
Я на на шипах виатти езжу
В принципе я себе купил бы такой, когда он появится в продаже.
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