18 октября 2018, 08:00
В общеобразовательных школах предлагают ввести уроки вождения
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Депутат Госдумы Борис Чернышов из фракции ЛДПР предложил вернуть в общеобразовательные школы уроки вождения и дать возможность учащимся получать водительские права.
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В общеобразовательных школах учителя и ученики знают друг друга не первый год и отношение к учебному процессу будет совсем иным. Борис Чернышов уверен, что обучать в школах вождению можно бесплатно. Выделить для этого из бюджета необходимые средства, установить учителям достойную зарплату и закупить подержанные автомобили, которые «будут ездить, пока не придет время им отправиться на металлолом». Таким образом, по достижении 18-летнего возраста учащиеся смогут бесплатно получить водительские права.
Ранее, правительство поддержало инициативу обучать в школах правилам дорожного движения. Предлагалось, что по окончании курса ученики смогут сдать теоретический экзамен и получить специальный сертификат. А президент столичного союза автошкол Лев Бурыкин пообещал направить в департамент образования Москвы предложение обучать вождению учеников колледжей и школ.
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12.10.2018, 07:16
Тест-драйв Lada Vesta Sport: на острие атаки
07.10.2018, 13:02
Ретро-тест Lancia Kappa: респектабельная синьора
03.10.2018, 12:19
Тест-драйв Skoda Superb 1.8 TSI: в центре внимания
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