18 октября 2018, 08:00

В общеобразовательных школах предлагают ввести уроки вождения

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Депутат Госдумы Борис Чернышов из фракции ЛДПР предложил вернуть в общеобразовательные школы уроки вождения и дать возможность учащимся получать водительские права.
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В общеобразовательных школах предлагают ввести уроки вождения
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Изменение системы образования будущих водителей стоит на повестке дня властей уже не первый год. Казалось ...
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Борис Чернышов занимает в Госдуме пост заместителя председателя комитета по образованию и науке. По его мнению, учителя обычных школ будут более ответственно подходить к процессу обучения будущих водителей, чем сейчас это происходит в частных автошколах. Для последних обучение – это просто бизнес, главная цель которого заработать деньги. Процесс подготовки молодых водителей поставлен на поток. Качество полученных знаний мало кого волнует.

В общеобразовательных школах учителя и ученики знают друг друга не первый год и отношение к учебному процессу будет совсем иным. Борис Чернышов уверен, что обучать в школах вождению можно бесплатно. Выделить для этого из бюджета необходимые средства, установить учителям достойную зарплату и закупить подержанные автомобили, которые «будут ездить, пока не придет время им отправиться на металлолом». Таким образом, по достижении 18-летнего возраста учащиеся смогут бесплатно получить водительские права. 

Ранее, правительство поддержало инициативу обучать в школах правилам дорожного движения. Предлагалось, что по окончании курса ученики смогут сдать теоретический экзамен и получить специальный сертификат. А президент столичного союза автошкол Лев Бурыкин пообещал направить в департамент образования Москвы предложение обучать вождению учеников колледжей и школ.
По собственной информации 110km.ru
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В общеобразовательных школах предлагают ввести уроки вождения
{{material_123499}}Борис Чернышов занимает в Госдуме пост заместителя председателя комитета по образованию и науке. По его мнению, учителя обычных школ будут более ответственно подходить к процессу обучения будущих водителей, чем сейчас это происходит в частных автошколах. Для последних обучение – это просто бизнес, главная цель которого заработать деньги. Процесс подготовки молодых водителей поставлен на поток. Качество полученных знаний мало кого волнует.В общеобразовательных школах учителя и ученики знают друг друга не первый год и отношение к учебному процессу будет совсем иным. Борис Чернышов уверен, что обучать в школах вождению можно бесплатно. Выделить для этого из бюджета необходимые средства, установить учителям достойную зарплату и закупить подержанные автомобили, которые «будут ездить, пока не придет время им отправиться на металлолом». Таким образом, по достижении 18-летнего возраста учащиеся смогут бесплатно получить водительские права. Ранее, правительство поддержало инициативу обучать в школах правилам дорожного движения. Предлагалось, что по окончании курса ученики смогут сдать теоретический экзамен и получить специальный сертификат. А президент столичного союза автошкол Лев Бурыкин пообещал направить в департамент образования Москвы предложение обучать вождению учеников колледжей и школ.
2018-10-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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