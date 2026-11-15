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Дарья Климова

Автор: Дарья Климова

15 ноября 2026, 17:02

Кузов ГАЗ-21 и мотор от Camry на 277 сил: в продаже нашли необычную «Волгу» с подвохом

Кузов ГАЗ-21 и мотор от Camry на 277 сил: в продаже нашли необычную «Волгу» с подвохом

Гибрид ГАЗ-21 и Toyota Camry продают за 3,7 млн рублей: какой нюанс скрыт в ПТС

Кузов ГАЗ-21 и мотор от Camry на 277 сил: в продаже нашли необычную «Волгу» с подвохом

Редкий проект выглядит знакомо лишь на первый взгляд. Его история началась с крупного заказа из Москвы. Цена предложения заставляет внимательно изучить детали. Особый вопрос касается бумаг и будущего владельца.

Редкий проект выглядит знакомо лишь на первый взгляд. Его история началась с крупного заказа из Москвы. Цена предложения заставляет внимательно изучить детали. Особый вопрос касается бумаг и будущего владельца.

На создание этого автомобиля ушло около двух лет, проект завершили в 2016 году. По описанию владельца, кузов ГАЗ-21 образца 1965 года установили на шасси Toyota Camry XV40 шестого поколения. Это единичный кастомный автомобиль, а не серийная модель ГАЗ или Toyota. За ретрообразом скрывается современная техническая начинка Camry. Именно регистрационные данные машины требуют особого внимания.

В документах указана мощность 60 л. с., тогда как установленный бензиновый двигатель, согласно объявлению, развивает 277 л. с. Такая разница может вызвать вопросы у ГИБДД или налоговых служб после смены владельца. Перед сделкой покупателю стоит сверить данные ПТС или ЭПТС с идентификационными номерами кузова и двигателя. 

Проект заказал генерал из Москвы. На его создание ушло порядка 100 000 долларов, около 8,5 млн рублей по курсу. В объявлении указана цена 3,7 млн рублей. Внешне автомобиль повторяет ГАЗ-21 образца 1965 года: узнаваемая решетка радиатора и характерные задние «плавники» формируют знакомый силуэт. По описанию проекта, кузов установлен на шасси Toyota Camry XV40. Под капотом бензиновый V6 объемом 3,5 литра и мощностью 277 л. с., работающий с автоматической коробкой передач. У машины передний привод и дисковые тормоза.

Оснащение рассчитано на повседневную езду: в салоне есть двухзонный климат-контроль и круиз-контроль. По описанию проекта, автомобиль способен поддерживать скорость от 140 до 160 км/ч, а максимальная скорость превышает 200 км/ч. Это заявленные характеристики переделанной машины.

Перед сделкой покупателю придется проверить законность регистрации изменений и заказать экспертизу в аккредитованной лаборатории. Необходимо отдельно оценить состояние шасси Toyota Camry XV40 и сверить сведения о силовом агрегате с документами автомобиля.

Упомянутые модели: ГАЗ 21 Волга, Toyota Camry (от 1 364 000 Р)
Упомянутые марки: ГАЗ, Toyota
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