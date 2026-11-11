Обновленный HONGQI H5: новый салон, старая техника и цена 4,48 млн рублей

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Дмитрий Новиков

Автор: Дмитрий Новиков

11 ноября 2026, 08:33

В Россию привезли сотню новых премиальных кроссоверов из Китая: сколько теперь просят за надежный шведский бестселлер?

В Россию привезли сотню новых премиальных кроссоверов из Китая: сколько теперь просят за надежный шведский бестселлер?

Какие новые Volvo XC90 везут в Россию из Китая и где они дешевле всего?

В Россию привезли сотню новых премиальных кроссоверов из Китая: сколько теперь просят за надежный шведский бестселлер?

В подборке есть версии с разным оснащением. Некоторые детали удивят даже опытного покупателя. Силовые установки также отличаются по характеристикам. На итоговую картину влияют комплектации и география предложений.

В подборке есть версии с разным оснащением. Некоторые детали удивят даже опытного покупателя. Силовые установки также отличаются по характеристикам. На итоговую картину влияют комплектации и география предложений.

В изученных редакцией издания «Автоновости дня» объявлениях фигурировало около сотни новых машин из наличия. Их привезли в Россию из Китая по альтернативным схемам. В стоимость включены коммерческий утильсбор и другие расходы. XC90 второго поколения построен на архитектуре Volvo SPA (Scalable Product Architecture). В зависимости от рынка модель предлагают с пятью, шестью или семью местами.

Самый доступный экземпляр оценили в 9 200 000 рублей. Это Volvo XC90 2024 года выпуска из Новосибирска. По описанию продавца, автомобиль имеет максимальную комплектацию: в салоне установлены светло-серая кожа Наппа и панорамная крыша с люком. Заявлены массаж, вентиляция и обогрев передних сидений, а также подогрев руля. В оснащение входят система кругового обзора, штатные видеорегистраторы спереди и сзади, беспроводная зарядка, проекция на лобовое стекло, шторки на задних стеклах, цифровая приборная панель и акустика Bowers & Wilkins.

Под капотом этой версии бензиновый двигатель B6 объемом 2,0 литра. Он оснащен двойным турбонаддувом и электрическим компрессором, работает в составе мягкой гибридной системы. Отдача составляет 300 л. с. и 420 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 6,7 секунды. Коробка, восьмиступенчатый автомат Geartronic. В описании указано, что доступен только передний привод. В официальных спецификациях Volvo для B6 указана мощность 295 hp, около 299 метрических л. с., и крутящий момент 310 lb-ft, или примерно 420 Нм. На североамериканском рынке эта версия представлена с полным приводом AWD. Мягкая гибридная система использует 48-вольтовую сеть: она помогает двигателю при разгоне и движении накатом, запасает энергию при торможении. Обозначения B5 и B6 относятся к бензиновым mild-hybrid версиям, а не к подключаемым гибридам.

Еще один автомобиль нашли в наличии в Санкт-Петербурге: это семиместный XC90 2026 года за 9 490 000 рублей. У него турбомотор объемом 2,0 литра мощностью 250 л. с. Комплектация проще: вместо Bowers & Wilkins установлена акустика Harman & Kardon. Однако заявлены адаптивный круиз-контроль, обогревы, кожаная обивка и декоративная подсветка салона. Мультимедийная система поддерживает Apple CarPlay/Android Auto. В официальных характеристиках Volvo для B5 AWD указаны мощность 184 кВт, или 250 hp, и разгон до 100 км/ч за 7,7 секунды.

В московских объявлениях автомобили с 250-сильным мотором оценили от 9 900 000 рублей. XC90 с двигателем на 300 л. с. предлагали в Санкт-Петербурге минимум за 9 950 000 рублей. Большинство машин из выборки находилось в Москве и Петербурге. Предложения из Новосибирска и Краснодара стали исключениями.

Габариты XC90 в спецификации Volvo для североамериканской версии составляют 4953 мм в длину, 1931 мм в ширину без зеркал и 1771 мм в высоту. Колесная база, 2984 мм. Ширина с зеркалами достигает 2140 мм. Для семиместной версии объем багажника составляет 247 л при поднятом третьем ряду и 652 л при сложенном; в канадской спецификации максимальный объем указан на уровне 1174 л. Для версии B6 AWD в той же спецификации приведена максимальная масса 2790 кг. Volvo также указывает переднюю подвеску на двойных поперечных рычагах и частотно-селективную технологию демпфирования.

Ранее XC90 последнего поколения включили в рейтинг надежности премиальных автомобилей британского портала WhatCar и страховой компании MotorEasy. По итогам опроса нескольких тысяч владельцев показатель модели составил 90,9%.

Упомянутые модели: Volvo XC90 (от 4 370 000 Р)
Упомянутые марки: Volvo
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