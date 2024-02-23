В огненном ДТП на трассе «Сортавала» водитель КамАЗа выпал из кабины

Ранее мы писали Полиция опубликовала фото с места смертельной аварии в Ленобласти Утром в среду, 14 февраля, в Ленинградской области на автодороге Сланцы – Кингисепп – Краколье произошло ДТП ... Читать далее

Трагедия произошла в 06.20 утра на 6-ом километре автодороги «Сортавала» на выезде из Санкт-Петербурга. 44-летний водитель груженого щебнем КамАЗа не справился с управлением. Грузовик наехал на центральный отбойник, вылетел на полосу встречного движения, перевернулся и загорелся, сообщает издание Мойка78 со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Вся проезжая часть оказалась усыпана щебнем, движение было полностью перегорожено в обе стороны. Водитель выпал из кабины и от полученных травм скончался до приезда медиков. В настоящее время по факту ДТП полиция проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах