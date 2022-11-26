В Охотске самолет едва не столкнулся с самосвалом: лопнули колеса

Штатный рейс Ан-24 в аэропорту Охотска чуть было не закончился трагедией. Самолет уже начал разгоняться по ВВП, как вдруг диспетчер заметил на полосе самосвал и скомандовал пилотам немедленно прекратить взлёт. К тому моменту самолет успел набрать приличную скорость, до отрыва от земли оставалось не более трех секунд. В результате экстренного торможения у Ан-24 лопнули четыре покрышки, но ему удалось остановиться за 600 метров до грузовика. Никто из 32 пассажиров и 5 членов экипажа не пострадал.

Выяснилось, что грузовик задействован на строительстве второй ВВП, а водитель работает на объекте недавно. Он слышал по рации предупреждение о готовящемся взлете, но не придал этому значения. В самолете находились вахтовики, которые возвращались домой. Рейс перенесли на следующий день. У самолета заменят покрышки, после чего он отправится по запланированному маршруту.

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