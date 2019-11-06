6 ноября 2019, 16:38
В октябре было продано 30 тысяч автомобилей Lada
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Фото: АвтоВАЗ
В октябре российские дилеры Lada реализовали 30,2 тыс. автомобилей или на 5,5% меньше, чем годом ранее. По итогам 10 месяцев пока удается сохранять небольшой «плюс» в сравнении с прошлогодними показателями.
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Титул бестселлера продолжает удерживать рестайлинговое семейство Lada Granta. В минувшем месяце дилеры реализовали 11,7 тыс. экземпляров (+14,1% к октябрю 2018-го) и это абсолютный рекорд продаж с начала года. Всего с января по октябрь Lada Granta разошлась тиражом в 108,7 тыс. экземпляров (+35,1%).
Кроме того, пресс-служба АвтоВАЗа отметила успех коммерческих автомобилей Lada: Granta, Largus и 4х4. В октябре было продано 1,15 тыс. экземпляров, а всего с начала года – 9,2 тыс. автомобилей.
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Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Мужики такая беда с ключа заводится на первой передаче едет отлично только хочу переключится на 2 или 3 передачу сразу глохнет до остановки в чем может быть причина
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