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6 ноября 2019, 16:38

В октябре было продано 30 тысяч автомобилей Lada

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Фото: АвтоВАЗ
В октябре российские дилеры Lada реализовали 30,2 тыс. автомобилей или на 5,5% меньше, чем годом ранее. По итогам 10 месяцев пока удается сохранять небольшой «плюс» в сравнении с прошлогодними показателями.
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С января по октябрь 2019 года в России было продано 295,4 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей Lada, это на 1,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рыночная дола отечественной марки в сегменте составляет около 21%. Тем не менее, по итогам октября продажи Lada упали сразу на 5,5% - до 30,2 тыс. автомобилей против 32 тысяч в 2018 году.

Титул бестселлера продолжает удерживать рестайлинговое семейство Lada Granta. В минувшем месяце дилеры реализовали 11,7 тыс. экземпляров (+14,1% к октябрю 2018-го) и это абсолютный рекорд продаж с начала года. Всего с января по октябрь Lada Granta разошлась тиражом в 108,7 тыс. экземпляров (+35,1%).

Кроме того, пресс-служба АвтоВАЗа отметила успех коммерческих автомобилей Lada: Granta, Largus и 4х4. В октябре было продано 1,15 тыс. экземпляров, а всего с начала года – 9,2 тыс. автомобилей.

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В октябре было продано 30 тысяч автомобилей Lada
{{material_127729}}С января по октябрь 2019 года в России было продано 295,4 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей Lada, это на 1,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рыночная дола отечественной марки в сегменте составляет около 21%. Тем не менее, по итогам октября продажи Lada упали сразу на 5,5% - до 30,2 тыс. автомобилей против 32 тысяч в 2018 году.Титул бестселлера продолжает удерживать рестайлинговое семейство Lada Granta. В минувшем месяце дилеры реализовали 11,7 тыс. экземпляров (+14,1% к октябрю 2018-го) и это абсолютный рекорд продаж с начала года. Всего с января по октябрь Lada Granta разошлась тиражом в 108,7 тыс. экземпляров (+35,1%).Кроме того, пресс-служба АвтоВАЗа отметила успех коммерческих автомобилей Lada: Granta, Largus и 4х4. В октябре было продано 1,15 тыс. экземпляров, а всего с начала года – 9,2 тыс. автомобилей.
2019-11-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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