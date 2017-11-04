4 ноября 2017, 11:27

В октябре россияне купили меньше Hyundai, чем в сентябре

Компакт-кроссовер Creta показал лучшие коммерческие показатели в октябре среди всех моделей Hyundai, официально продающихся на отечественном рынке. Его обладателями стали 6 460 россиян (+10,5% к АППГ).
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В октябре россияне купили меньше Hyundai, чем в сентябре Hyundai Creta

Всего корейская компания реализовала в прошлом месяце 15 712 автомобилей, и это не дотянуло до показателя сентябрьской деятельности (15 899 ед.). Не спас статистику и хваленый Solaris – его приобрели лишь 5 110 соотечественников, в то время как в сентябре спрос на бюджетник достиг результата 6 581 ед.

Третье «общекомандное» место за «тушканчиком» - выбор в пользу Tucson сделали 1400 покупателей. Далее по списку – Santa Fe (958 ед.), Elantra (890 ед.) и новичок рынка – Sonata (611 ед.). 

Самые слабые позиции продемонстрировала модель i30 – всего 19 реализованных машин.

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Отзывы по теме
Hyundai Creta с двигателем 1,6 литра доступен с полным приводом
| Кому: Александр Ну так он и не позиционирует себя как гоночное авто :) Да и полным привод таким позиционированием не обладает. Новость же о том, что на данном машине с данным движком будет полный привод, т.е. теоретически обладает какой-то повышенной проходимостью. Но вообще, для такого класса машин ...
Максон
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Alex098
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| Кому: kor7inka И какие там у вас условия что типа двигатель к ним не подходит ? ) ) ) Что то у меня всё подходило и никаких проблем не было.
V-U67
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В октябре россияне купили меньше Hyundai, чем в сентябре
Всего корейская компания реализовала в прошлом месяце 15 712 автомобилей, и это не дотянуло до показателя сентябрьской деятельности (15 899 ед.). Не спас статистику и хваленый Solaris – его приобрели лишь 5 110 соотечественников, в то время как в сентябре спрос на бюджетник достиг результата 6 581 ед. Третье «общекомандное» место за «тушканчиком» - выбор в пользу Tucson сделали 1400 покупателей. Далее по списку – Santa Fe (958 ед.), Elantra (890 ед.) и новичок рынка – Sonata (611 ед.).  Самые слабые позиции продемонстрировала модель i30 – всего 19 реализованных машин.
2017-11-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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