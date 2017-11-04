4 ноября 2017, 11:27
В октябре россияне купили меньше Hyundai, чем в сентябре
Компакт-кроссовер Creta показал лучшие коммерческие показатели в октябре среди всех моделей Hyundai, официально продающихся на отечественном рынке. Его обладателями стали 6 460 россиян (+10,5% к АППГ).
Всего корейская компания реализовала в прошлом месяце 15 712 автомобилей, и это не дотянуло до показателя сентябрьской деятельности (15 899 ед.). Не спас статистику и хваленый Solaris – его приобрели лишь 5 110 соотечественников, в то время как в сентябре спрос на бюджетник достиг результата 6 581 ед.
Третье «общекомандное» место за «тушканчиком» - выбор в пользу Tucson сделали 1400 покупателей. Далее по списку – Santa Fe (958 ед.), Elantra (890 ед.) и новичок рынка – Sonata (611 ед.).
Самые слабые позиции продемонстрировала модель i30 – всего 19 реализованных машин.
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30.01.2017, 18:16
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Отзывы по теме
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А, вот жене что лучше взять?С каким приводом?
| Кому: kor7inka И какие там у вас условия что типа двигатель к ним не подходит ? ) ) ) Что то у меня всё подходило и никаких проблем не было.
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