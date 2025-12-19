Необычный случай: почему штраф выписали не только водителю, но и его спутнику – курьез или урок?

В Омске оштрафовали пассажира с игрушечным рулем за отсутствие ремня безопасности

В Омске произошел необычный случай с пассажиром и игрушечным рулем. ГАИ выписала штрафы сразу двум участникам поездки. Причина вызвала удивление у многих автомобилистов. Подробности инцидента раскрыты в нашем материале.

В Омске сотрудники ГАИ зафиксировали необычное нарушение: пассажир автомобиля Hyundai Accent, находясь на переднем сиденье, держал в руках игрушечный руль. Однако внимание инспекторов привлекло не только это. Как сообщает Госавтоинспекция по Омской области, и водитель, и его спутник оказались не пристегнуты ремнями безопасности во время движения.

В результате проверки по камерам видеонаблюдения было установлено, что оба участника поездки нарушили правила дорожного движения. На собственника транспортного средства направили уведомление о двух административных штрафах по статье 12.6 КоАП РФ. Таким образом, ответственность понесли и водитель, и пассажир, несмотря на то, что последний просто держал в руках игрушку.

По информации Autonews, подобные случаи становятся поводом для обсуждения среди автомобилистов. Многие считают, что даже безобидные развлечения в салоне могут привести к неприятным последствиям. В ГАИ напомнили: любые действия, отвлекающие от соблюдения ПДД, могут быть расценены как опасные. Даже если речь идет о безобидной шутке или попытке развлечься в дороге.

Инцидент в Омске стал наглядным примером того, что камеры фиксации нарушений не делают различий между настоящими и игрушечными рулями. Главное для инспекторов - соблюдение правил безопасности всеми, кто находится в автомобиле. Нарушение этого требования влечет за собой административную ответственность, независимо от обстоятельств.