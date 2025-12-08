Автодом с капитальным ремонтом и множеством опций – что скрывает предложение

8 декабря 2025, 06:49
Автодом на базе ГАЗ 32212 с уникальной доработкой: капитальный ремонт и надежность отечественной техники
Автодом на базе ГАЗ 32212 с уникальной доработкой: капитальный ремонт и надежность отечественной техники
В Таре выставлен на продажу автодом на базе ГАЗ 32212 2012 года. Машина прошла капитальный ремонт и оснащена современными опциями. Внутри – комфорт, снаружи – надежность. Подробности о технических особенностях и комплектации удивят даже опытных автолюбителей.
В Омской области появилось необычное предложение для любителей путешествий и автотуризма – на продажу выставлен автодом, построенный на базе ГАЗ 32212 2012 года выпуска. Этот автомобиль прошел полную модернизацию и теперь сочетает в себе надежность отечественной техники и комфорт современного дома на колесах.
Кузов машины был полностью очищен от ржавчины, а рама усилена для повышения прочности. В салоне проведена шумоизоляция и утепление, что делает поездки максимально комфортными в любое время года. Водитель и пассажиры оценят новые передние сиденья от Hyundai Santa Fe, а также современную аудиосистему Hertz и мультимедийную магнитолу на Android Teyes CC2 Plus.
Для удобства владельца и гостей автодом оборудован электростеклоподъемниками, холодильником, телевизором и кондиционером мощностью 3,5 кВт. На крыше установлена солнечная панель, а дополнительный аккумулятор LiFePO4 емкостью 200 А/ч на ячейках CATL обеспечивает автономность в пути. Водоснабжение организовано через бак для чистой воды объемом 100 литров, а для приготовления пищи и гигиенических процедур предусмотрена уличная кухня с душем и выдвижной газовой плитой. Газовый бойлер обеспечивает горячую воду, а вся электрика работает как от 12, так и от 220 вольт – есть инвертор, зарядное устройство и внешний вход для подключения к электросети.
Автомобиль относится к категории B/M2, что позволяет управлять им с обычными правами категории B. Для соблюдения требований установлен тахограф. Двигатель после капитального ремонта прошел всего 30 тысяч километров, масло менялось своевременно, а коробка передач и мост не вызывают нареканий. В качестве топлива можно использовать как бензин (расход 12 литров на 100 км), так и газ – установлен ГБО четвертого поколения с баллоном на 95 литров. Генератор WPS279 на 279 ампер обеспечивает стабильную работу всех систем, а всесезонная резина изношена всего на 30%.
Такое предложение заинтересует тех, кто ищет готовое решение для путешествий по России и не хочет тратить время на самостоятельную доработку автомобиля. В объявлении указано, что при необходимости продавец готов рассказать обо всех нюансах и деталях лично.
Похожие материалы GAZ
-
08.12.2025, 05:58
Автодом на базе ГАЗ 66 с ГБО и солнечными батареями: путешествие с комфортом для четверых
В продаже появился уникальный автодом на базе ГАЗ 66 1987 года. Машина оборудована ГБО, солнечными батареями и автономным отоплением. Внутри четыре спальных места и полный набор для путешествий. Есть нюансы по двигателю, но в комплекте идет второй мотор. Подробности – в материале.Читать далее
-
07.12.2025, 20:38
Владелец потратил 12 лет на восстановление Pontiac GTO 1967 года и выставил его на продажу
Двенадцать лет кропотливой работы и тысячи часов в гараже. Владелец завершил восстановление культового Pontiac GTO 1967 года и решил расстаться с ним. Сколько стоит такой труд? Почему он решился на продажу? История, которая не оставит равнодушным ни одного автолюбителя.Читать далее
-
07.12.2025, 19:58
Что думают китайцы о Chery, Geely и Haval: плюсы и минусы по отзывам
Отзывы владельцев из Китая о Chery Tiggo 7 Pro, Geely Monjaro и Haval Jolion удивляют. Какие плюсы и минусы отмечают сами китайцы? Узнайте, что важно знать перед покупкой. Не все очевидно – есть нюансы, которые могут повлиять на выбор.Читать далее
-
07.12.2025, 18:51
Плюсы и минусы подержанного Volkswagen Tiguan II: стоит ли покупать кроссовер
Volkswagen Tiguan второго поколения – популярный кроссовер с крепкой подвеской и достойной управляемостью. В статье раскрываются его сильные и слабые стороны, а также особенности эксплуатации. Узнайте, на что обратить внимание при покупке и какие нюансы могут ждать владельца.Читать далее
-
07.12.2025, 16:45
Редкий Pontiac GTO Judge 1969 года после реставрации выставлен на продажу
На продажу выставлен уникальный Pontiac GTO Judge 1969 года. Автомобиль прошел полную реставрацию и сохранил оригинальные детали. Документы подтверждают подлинность модели. Такой экземпляр станет жемчужиной любой коллекции. Не упустите шанс узнать подробности.Читать далее
-
07.12.2025, 14:43
Редкая история Ford Fairlane 1969 года: вдова механика продает уникальный экземпляр
Ford Fairlane 1969 года вновь появился на рынке. Машина долгое время находилась в одних руках. После смерти владельца авто перешло к его жене. Теперь автомобиль ищет нового заботливого хозяина. В чем его уникальность – читайте далее.Читать далее
-
07.12.2025, 14:13
Ford отзывает более 108 тысяч Escape из-за риска отрыва накладок петель багажника
Ford объявил масштабный отзыв кроссоверов Escape последних лет выпуска. Причина – возможное отсоединение накладок петель багажника. Проблема затрагивает автомобили 2020-2022 и даже новые 2025 года. В чем суть дефекта и как он может повлиять на безопасность? Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
07.12.2025, 13:49
Можно ли реально сэкономить миллион при покупке авто в Белоруссии в 2025 году
Покупка автомобиля в Белоруссии кажется выгодной, но новые законы меняют правила игры. Утильсбор и ограничения на ввоз сводят экономию к минимуму. Разберемся, стоит ли сейчас ехать за машиной в Минск. Не спешите радоваться низким ценам – есть нюансы.Читать далее
-
07.12.2025, 13:32
Уникальный дом на колесах: как пара создала коттедж из старых материалов
В условиях нестабильной экономики все больше людей ищут альтернативные способы жизни. Кто-то стремится к финансовой независимости, другие заботятся об экологии. Некоторые просто хотят быть ближе к природе. Эта история о паре, которая решила переосмыслить понятие дома. Их проект удивляет и вдохновляет. Узнайте, как можно жить иначе.Читать далее
-
07.12.2025, 12:05
Вибрация руля на скорости: почему это тревожный сигнал для водителя
Вибрация руля на трассе может указывать на скрытые проблемы. Эксперт объясняет, что делать при первых признаках. В материале — причины и рекомендации по устранению.Читать далее
Похожие материалы GAZ
-
08.12.2025, 05:58
Автодом на базе ГАЗ 66 с ГБО и солнечными батареями: путешествие с комфортом для четверых
В продаже появился уникальный автодом на базе ГАЗ 66 1987 года. Машина оборудована ГБО, солнечными батареями и автономным отоплением. Внутри четыре спальных места и полный набор для путешествий. Есть нюансы по двигателю, но в комплекте идет второй мотор. Подробности – в материале.Читать далее
-
07.12.2025, 20:38
Владелец потратил 12 лет на восстановление Pontiac GTO 1967 года и выставил его на продажу
Двенадцать лет кропотливой работы и тысячи часов в гараже. Владелец завершил восстановление культового Pontiac GTO 1967 года и решил расстаться с ним. Сколько стоит такой труд? Почему он решился на продажу? История, которая не оставит равнодушным ни одного автолюбителя.Читать далее
-
07.12.2025, 19:58
Что думают китайцы о Chery, Geely и Haval: плюсы и минусы по отзывам
Отзывы владельцев из Китая о Chery Tiggo 7 Pro, Geely Monjaro и Haval Jolion удивляют. Какие плюсы и минусы отмечают сами китайцы? Узнайте, что важно знать перед покупкой. Не все очевидно – есть нюансы, которые могут повлиять на выбор.Читать далее
-
07.12.2025, 18:51
Плюсы и минусы подержанного Volkswagen Tiguan II: стоит ли покупать кроссовер
Volkswagen Tiguan второго поколения – популярный кроссовер с крепкой подвеской и достойной управляемостью. В статье раскрываются его сильные и слабые стороны, а также особенности эксплуатации. Узнайте, на что обратить внимание при покупке и какие нюансы могут ждать владельца.Читать далее
-
07.12.2025, 16:45
Редкий Pontiac GTO Judge 1969 года после реставрации выставлен на продажу
На продажу выставлен уникальный Pontiac GTO Judge 1969 года. Автомобиль прошел полную реставрацию и сохранил оригинальные детали. Документы подтверждают подлинность модели. Такой экземпляр станет жемчужиной любой коллекции. Не упустите шанс узнать подробности.Читать далее
-
07.12.2025, 14:43
Редкая история Ford Fairlane 1969 года: вдова механика продает уникальный экземпляр
Ford Fairlane 1969 года вновь появился на рынке. Машина долгое время находилась в одних руках. После смерти владельца авто перешло к его жене. Теперь автомобиль ищет нового заботливого хозяина. В чем его уникальность – читайте далее.Читать далее
-
07.12.2025, 14:13
Ford отзывает более 108 тысяч Escape из-за риска отрыва накладок петель багажника
Ford объявил масштабный отзыв кроссоверов Escape последних лет выпуска. Причина – возможное отсоединение накладок петель багажника. Проблема затрагивает автомобили 2020-2022 и даже новые 2025 года. В чем суть дефекта и как он может повлиять на безопасность? Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
07.12.2025, 13:49
Можно ли реально сэкономить миллион при покупке авто в Белоруссии в 2025 году
Покупка автомобиля в Белоруссии кажется выгодной, но новые законы меняют правила игры. Утильсбор и ограничения на ввоз сводят экономию к минимуму. Разберемся, стоит ли сейчас ехать за машиной в Минск. Не спешите радоваться низким ценам – есть нюансы.Читать далее
-
07.12.2025, 13:32
Уникальный дом на колесах: как пара создала коттедж из старых материалов
В условиях нестабильной экономики все больше людей ищут альтернативные способы жизни. Кто-то стремится к финансовой независимости, другие заботятся об экологии. Некоторые просто хотят быть ближе к природе. Эта история о паре, которая решила переосмыслить понятие дома. Их проект удивляет и вдохновляет. Узнайте, как можно жить иначе.Читать далее
-
07.12.2025, 12:05
Вибрация руля на скорости: почему это тревожный сигнал для водителя
Вибрация руля на трассе может указывать на скрытые проблемы. Эксперт объясняет, что делать при первых признаках. В материале — причины и рекомендации по устранению.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве