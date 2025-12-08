Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

8 декабря 2025, 06:49

Автодом с капитальным ремонтом и множеством опций – что скрывает предложение

В Таре выставлен на продажу автодом на базе ГАЗ 32212 2012 года. Машина прошла капитальный ремонт и оснащена современными опциями. Внутри – комфорт, снаружи – надежность. Подробности о технических особенностях и комплектации удивят даже опытных автолюбителей.

В Омской области появилось необычное предложение для любителей путешествий и автотуризма – на продажу выставлен автодом, построенный на базе ГАЗ 32212 2012 года выпуска. Этот автомобиль прошел полную модернизацию и теперь сочетает в себе надежность отечественной техники и комфорт современного дома на колесах.

Кузов машины был полностью очищен от ржавчины, а рама усилена для повышения прочности. В салоне проведена шумоизоляция и утепление, что делает поездки максимально комфортными в любое время года. Водитель и пассажиры оценят новые передние сиденья от Hyundai Santa Fe, а также современную аудиосистему Hertz и мультимедийную магнитолу на Android Teyes CC2 Plus.

Для удобства владельца и гостей автодом оборудован электростеклоподъемниками, холодильником, телевизором и кондиционером мощностью 3,5 кВт. На крыше установлена солнечная панель, а дополнительный аккумулятор LiFePO4 емкостью 200 А/ч на ячейках CATL обеспечивает автономность в пути. Водоснабжение организовано через бак для чистой воды объемом 100 литров, а для приготовления пищи и гигиенических процедур предусмотрена уличная кухня с душем и выдвижной газовой плитой. Газовый бойлер обеспечивает горячую воду, а вся электрика работает как от 12, так и от 220 вольт – есть инвертор, зарядное устройство и внешний вход для подключения к электросети.

Автомобиль относится к категории B/M2, что позволяет управлять им с обычными правами категории B. Для соблюдения требований установлен тахограф. Двигатель после капитального ремонта прошел всего 30 тысяч километров, масло менялось своевременно, а коробка передач и мост не вызывают нареканий. В качестве топлива можно использовать как бензин (расход 12 литров на 100 км), так и газ – установлен ГБО четвертого поколения с баллоном на 95 литров. Генератор WPS279 на 279 ампер обеспечивает стабильную работу всех систем, а всесезонная резина изношена всего на 30%.

Такое предложение заинтересует тех, кто ищет готовое решение для путешествий по России и не хочет тратить время на самостоятельную доработку автомобиля. В объявлении указано, что при необходимости продавец готов рассказать обо всех нюансах и деталях лично.

Упомянутые марки: ГАЗ
