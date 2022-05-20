В Оренбуржье «ГАЗель» столкнулась с коровами
Фото: orengrad.ru
Как сообщили в региональном главке, за рулем «ГАЗели» сидел 39-летний житель Орска, который в течение года привлекался 39 раз к административной ответственности за нарушение ПДД. Сейчас его вновь оштрафовали на 2 000 рублей, но не за наезд на животных, а за управление автомобилем без диагностической карты. На женщину также составили протокол за «создание помех в движении транспортных средств». КоАП предусматривает штраф в размере 1 000 рублей. Сотрудники полиции призвали владельцев домашнего скота тщательно следить за животными и перегонять через трассу только в сопровождении опытного погонщика.
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