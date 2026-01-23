Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

23 января 2026, 11:26

В Орландо из пруда вытащили Chevrolet Corvette - загадка, которую никто не может объяснить

Красный силуэт под водой — случайность или чей-то умысел?

В одном из прудов Орландо обнаружили затонувший Chevrolet Corvette. Никто не понимает, как он там оказался. Местные службы гадают, что могло привести к такой находке. История обрастает слухами и догадками. Случай вызвал ажиотаж среди жителей и автомобилистов.

Порой болота и пруды скрывают в себе не только старые покрышки и велосипеды, но и куда более неожиданные находки. В этот раз в Орландо, штат Флорида, местные спасатели столкнулись с настоящей загадкой: на дне одного из водоемов, недалеко от аэропорта, был обнаружен затонувший Chevrolet Corvette. Как он туда попал - вопрос, на который пока нет ответа.

Все началось с того, что кто-то заметил в мутной воде странное красное пятно. Приглядевшись, очевидцы поняли: это не просто мусор, а крыша автомобиля. Вызвали пожарных, и вскоре на место прибыли специалисты. С помощью техники и отлаженной работы они вытащили из воды спортивный автомобиль, который, судя по всему, провел под водой не один день.

Chevrolet Corvette — не та машина, которую легко потерять из виду. Это не старый ржавый седан, а культовый спорткар, который обычно привлекает внимание на дорогах. Тем удивительнее, что никто не заметил его, и никто не заявил о пропаже. Ни в одной местной базе данных не было ни одного сообщения об угоне подобного автомобиля.

Пожарные и полиция сразу же начали расследование. Было доказано, что Corvette не числится в розыске. Никаких следов, указывающих на криминальный след, обнаружено не было. В салоне не оказалось ни документов, ни личных вещей, а номера были настолько покрыты илом, что их удалось разглядеть только после тщательной очистки.

Местные жители тут же начали строить догадки. Все уверены, что это дело рук угонщиков, которые решили избавиться от улик самым простым способом. Другие считают, что владелец мог сам утопить машину, чтобы получить страховку. Есть и те, кто предполагает, что это просто нелепая случайность - кто-то не справился с управлением и оказался в воде, а выбраться из машины смог только чудом.

Пока официальные представители не высказывают никаких комментариев. В социальных сетях обсуждают, как можно было не заметить пропажу такого яркого автомобиля. Даже шутят, что это очередная городская легенда, которая со временем обрастет новыми подробностями.

Впрочем, для Орландо подобные находки — редкость. Обычно в местных прудах находят лишь мусор и старые велосипеды, но Корвет - это уже совсем другой уровень. Теперь остается только ждать, когда полиция раскроет все детали этой загадочной истории. А пока жители города продолжают догадываться, что же на самом деле произошло в ту ночь, когда спорткар оказался на дне пруда.

Упомянутые модели: Chevrolet Corvette (от 6 200 000 Р)
Упомянутые марки: Chevrolet
