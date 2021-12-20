В ОСАГО готовят новые поправки: подробности
Эксперты обоснованно обратили внимание, что такое нововведение вновь увеличит стоимость ОСАГО. В ответ представители ОНФ возразили, что по их данным подавляющее большинство водителей эту идею поддерживают и готовы доплатить за полис 1 000 – 3 000 рублей.
В первой половине 2022 года в Госдуму внесут целый пакет поправок в ОСАГО, который журналисты уже окрестили «ОСАГО 2.0». Центробанк готов рассмотреть увеличение лимитов выплат по жизни и здоровью пострадавших в ДТП, а также отмене учета износа при денежной компенсации за ремонт автомобиля. Однако представители регулятора высказались против включения защиты от сосулек и т.п. в обязательную страховку. Эта опция уже присутствует в добровольном страховании КАСКО. С ЦБ согласились в Российском союзе автостраховщиков.
Экс-депутат Госдумы, лидер движения автомобилистов России «Свобода Выбора» Вячеслав Лысаков уверен, что популистские поправки о ямах и сосульках исчезнут из пакета поправок ко второму чтению, зато повышенные тарифы ОСАГО останутся.
- 1 865 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 620 000 РRenault Kadjar 2018 в Москве
- 570 000 РУАЗ Patriot 2017 в Москве
- 1 600 000 РKIA Optima 2017 в Москве
- 2 610 000 РMercedes E-класс 2016 в Москве
- 300 000 РNissan Cefiro 2002 в Москве
- 1 450 000 РAudi A6 2011 в Москве
- 5 400 000 РKIA Mohave 2021 в Москве
- 630 000 РVolkswagen Passat 2008 в Москве
- 673 675 РKIA Rio 2013 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий