«Автотека» теперь видит кузовные ремонты автомобилей даже за границей

В отчетах «Автотеки» появились новые данные о ремонте авто из Беларуси и Казахстана

Российский сервис «Автотека» внедрил в отчеты информацию о кузовных ремонтах, проведенных в Беларуси и Казахстане. Теперь покупатели подержанных машин смогут узнать больше о прошлых повреждениях и оценках стоимости восстановления, даже если авто обслуживалось за пределами России. Это нововведение может повлиять на рынок и снизить риски при покупке. Какие детали теперь доступны и что это значит для покупателей - разбираемся в материале.

Российский сервис «Автотека» внедрил в отчеты информацию о кузовных ремонтах, проведенных в Беларуси и Казахстане. Теперь покупатели подержанных машин смогут узнать больше о прошлых повреждениях и оценках стоимости восстановления, даже если авто обслуживалось за пределами России. Это нововведение может повлиять на рынок и снизить риски при покупке. Какие детали теперь доступны и что это значит для покупателей - разбираемся в материале.

Сервис «Автотека», входящий в экосистему «Авито», расширил функционал своих отчетов по истории автомобилей. Теперь пользователи могут увидеть не только происшествия, зафиксированные в России, но и расчеты стоимости кузовного ремонта, выполненные в Беларуси и Казахстане. Это стало возможным вне зависимости от того, где зарегистрирован автомобиль, что особенно актуально для тех, кто рассматривает покупку машин с историей эксплуатации за рубежом.

Как сообщает Lenta.ru, в разделе «Происшествия» теперь отображаются сведения о повреждениях, зафиксированных в системе «Аудатэкс». В отчетах можно найти информацию о дате расчета, перечне поврежденных деталей, предполагаемом объеме восстановительных работ, примерной стоимости ремонта и запчастей. Сервис также визуализирует, какие из 16 основных частей автомобиля были затронуты, показывая их на единой схеме повреждений.

Особое внимание уделено валюте расчетов: если стоимость ремонта указана в белорусских рублях или казахстанских тенге, «Автотека» автоматически конвертирует сумму в российские рубли по курсу Банка России на дату оценки. Это позволяет покупателям объективно оценить расходы на восстановление автомобиля, даже если ремонт проводился за пределами страны.

Данные о повреждениях формируются в системе «Аудатэкс» на основании оценок страховых компаний, дилеров, независимых экспертов и других профессиональных участников рынка. Такой подход обеспечивает высокую степень достоверности информации и помогает снизить риски при покупке подержанных автомобилей, особенно если речь идет о машинах, ранее эксплуатировавшихся или ремонтировавшихся в Беларуси и Казахстане.

По данным «Автостата», за первые семь месяцев 2026 года в Россию было ввезено почти 7 тысяч легковых автомобилей с пробегом из Беларуси и более тысячи - из Казахстана. Это подтверждает актуальность нововведения: значительная часть вторичного рынка связана с машинами, прошедшими обслуживание за рубежом, и прозрачность их истории становится все более востребованной.

Напомним, «Автотека» - это российский сервис, специализирующийся на предоставлении подробных отчетов о прошлом автомобилей. Проект был запущен в рамках платформы «Авито» и быстро стал одним из лидеров рынка благодаря интеграции с крупнейшими базами данных и сотрудничеству с профессиональными участниками авторынка. Система «Аудатэкс», используемая для оценки ущерба, широко применяется страховыми компаниями и дилерами в России и странах СНГ. Благодаря этому пользователи получают максимально полную и достоверную информацию о состоянии и истории транспортных средств.