В открывающемся дизайн-центре Lotus будут проектировать первые кроссоверы марки
Центр Lotus Tech Creative (LTCC) - новое название существующей британской дизайн-студии материнской компании Geely. На его сотрудников возложена задача оформить дизайн некоторых новых моделей Lotus, выход которых запланирован на ближайшие годы. Центр возглавит автомобильный дизайнер Бен Пейн, ранее работавший в компаниях Bugatti и Aston Martin.
Автомобиль с кодовым названием Type 132 станет первым SUV в истории марки Lotus, предполагается, что его рассекретят уже этой весной. Следом за «сто тридцать вторым» должны появиться модели, выполненные в стиле Lifestyle, - Type 133 и Type 134. Последний также будет кроссовером, разве чуть более скромных габаритов, чем Type 132.
Кстати, мандат LTCC выходит за рамки разработок только внешнего дизайна. Здесь планируется создавать интерьеры будущих моделей Lotus, а также работать над пользовательским интерфейсом грядущих новинок.
Дизайнерская команда Lotus в Хетеле продолжит работу над дизайном и разработкой спортивных автомобилей.
Актуальный модельный ряд Lotus представлен двумя машинами – среднемоторным купе Emira, которое в одном лице заменит в производственной программе все существующие модели — Elise, Exige и Evora, и электрическим гиперкаром Evija. Обе модели – плод удачного сотрудничества Lotus с материнским холдингом Geely, который, как говорят эксперты, вдохнул в компанию новую жизнь.
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