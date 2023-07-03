В отпуске на автомобиле: как подготовить машину и что взять с собой (советы эксперта)

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Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал в интервью радио Sputnik , как правильно подготовиться к автомобильному путешествию. Как минимум, надо пройти техосмотр: проверить работоспособность тормозной системы и наличие фреона в климатической системе. Лучше всего доверить проверку машины профессионалам, что поможет избежать неприятностей и сделает путешествие беззаботным и безопасным.

Не менее важно заранее спланировать маршрут и изучить его особенности: рельеф местности, качество дорог, возможные стоянки и ночевки. Также не лишним будет посмотреть актуальные отзывы туристов, узнать о проводимых ремонтных работах, пробках и возможных путях объезда. На случай перебоев со связью взять с собой бумажные карты или, как минимум, скачать офлайн-карты, чтобы не зависеть от качества интернета.

Фото: unsplash.com

Кроме того, Ян Хайцеэр порекомендовал залить в бачок стеклоомывателя специальную летнюю жидкость или даже добавить туда немного стирального порошка, чтобы эффективно очищать лобовое стекло от насекомых. Если в дороге у вас будут большие перерывы между заправками, стоит взять с собой канистру бензина.

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