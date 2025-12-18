Судебное разбирательство может повлиять на будущее крупнейшего московского предприятия

В ПАО «ЗИЛ» разгорается спор акционеров о праве на выкуп долей

В ПАО «ЗИЛ» начался корпоративный конфликт. Арбитражный суд Москвы принял иск акционеров. Вопрос выкупа долей выходит на первый план. Итоги разбирательства могут изменить структуру собственности.

В ПАО «Завод имени И.А. Лихачева» назревает серьезный корпоративный конфликт, который может изменить баланс сил среди акционеров. Как сообщает Abn.agency, Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Антона Чистякова, Галины Чистяковой и Тимура Раимбаева к АМО «ЗИЛ». Истцы требуют признать за ними право на выкуп акций предприятия.

Судебная инстанция подтвердила, что обращение соответствует процессуальным нормам, и открыла производство по делу. Уже назначены предварительные слушания и собеседование сторон, которые должны пройти 1 апреля 2026 года в здании суда на Большой Тульской улице. Если участники не явятся или не представят возражений, рассмотрение спора может начаться в тот же день.

В центре внимания оказался не только сам конфликт, но и масштаб акционерной структуры предприятия. В реестре числится свыше 150 тысяч владельцев акций, среди которых есть как частные лица, так и организации. Крупнейшим держателем пакета выступает городская администрация, контролирующая почти две трети уставного капитала через Департамент городского имущества Москвы.

Ситуация осложняется тем, что на фоне судебных разбирательств компания демонстрирует заметный рост финансовых показателей. По итогам 2024 года выручка АМО ЗИЛ достигла 4 млрд рублей, что почти вдвое превышает результат предыдущего года. Несмотря на небольшое снижение совокупных активов до 38,4 млрд рублей, чистые активы предприятия составили 37,5 млрд рублей.

Особое внимание привлекает динамика прибыли: за 2024 год она увеличилась более чем в десять раз и составила 2,6 млрд рублей. Руководит предприятием Алексей Клячин, под чьим управлением компания смогла добиться столь впечатляющих результатов.

Разрешение этого корпоративного спора может оказать значительное влияние на дальнейшее развитие ПАО «ЗИЛ» и распределение долей между акционерами. Ожидается, что исход дела определит не только судьбу отдельных владельцев акций, но и стратегию управления одним из крупнейших промышленных объектов Москвы.