Угнали ультрадорогие машины прямо под носом у охраны и камер в центре города

20 мая 2026, 10:06
В Париже с охраняемой парковки исчезли более 20 люксовых авто за считанные минуты
В самом центре Парижа преступники совершили дерзкое похищение: с элитной парковки исчезли десятки люксовых авто, включая Maserati, Porsche и Ferrari. Как удалось обойти современные системы безопасности и почему это тревожный сигнал для владельцев дорогих машин - разбираемся в деталях. Полиция уже задержала часть подозреваемых, но расследование продолжается.
Событие, произошедшее в Париже, заставляет задуматься даже самых опытных автомобилистов: если элитная парковка с многоуровневой защитой не смогла уберечь машины от угона, то насколько уязвимы обычные стоянки? Для россиян, привыкших к постоянным новостям о кражах авто, этот случай - тревожный сигнал. Ведь речь идет не о случайном взломе, а о тщательно спланированной операции, где преступники действовали слаженно и быстро.
По данным французских СМИ, группа из не менее чем 15 человек проникла на территорию парковки, расположенной всего в десяти минутах ходьбы от Эйфелевой башни. Преступники были в балаклавах, что затруднило их идентификацию. Они взломали дверь офиса консьерж-службы, где хранились ключи и регистрационные документы на автомобили. Благодаря этому им удалось за короткое время завладеть более чем двадцатью люксовыми машинами, среди которых оказались Maserati, Porsche и Ferrari.
Особое внимание вызывает тот факт, что парковка считалась одной из самых защищенных в Париже. Владельцам обещали круглосуточное видеонаблюдение, регулярные обходы охраны и доступ по отпечатку пальца. Однако, как показала практика, даже такие меры не стали преградой для профессионалов. Это наглядно демонстрирует, что современные системы безопасности не всегда гарантируют защиту от организованных групп.
Полиция сработала оперативно: уже на следующий день после происшествия были задержаны около двенадцати подозреваемых. Следствие продолжается, и правоохранители не исключают, что часть похищенных автомобилей может быть вывезена за пределы Франции. Для владельцев дорогих машин это еще один повод задуматься о дополнительных мерах защиты и не полагаться только на обещания сервисов.
Интересно, что подобные истории не редкость и в других странах Европы. Например, эксперты часто отмечают, что даже самые современные сигнализации и системы слежения не всегда способны остановить профессиональных угонщиков. Важно помнить: чем дороже автомобиль, тем выше интерес к нему со стороны преступников. В этом контексте полезно ознакомиться с советами специалистов по минимизации рисков, как это подробно разбирается в материале о том, какие неожиданные расходы могут ждать владельцев авто после неприятных происшествий.
Случай в Париже стал напоминанием: даже самые продвинутые технологии не всегда способны защитить имущество. Владельцам стоит быть внимательнее к выбору парковок и не забывать о комплексном подходе к безопасности, ведь преступники не стоят на месте и постоянно ищут новые способы обойти защиту.
