Угнали ультрадорогие машины прямо под носом у охраны и камер в центре города

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

20 мая 2026, 10:06

В Париже с охраняемой парковки исчезли более 20 люксовых авто за считанные минуты

В Париже с охраняемой парковки исчезли более 20 люксовых авто за считанные минуты

Угнали ультрадорогие машины прямо под носом у охраны и камер в центре города

В Париже с охраняемой парковки исчезли более 20 люксовых авто за считанные минуты

В самом центре Парижа преступники совершили дерзкое похищение: с элитной парковки исчезли десятки люксовых авто, включая Maserati, Porsche и Ferrari. Как удалось обойти современные системы безопасности и почему это тревожный сигнал для владельцев дорогих машин - разбираемся в деталях. Полиция уже задержала часть подозреваемых, но расследование продолжается.

В самом центре Парижа преступники совершили дерзкое похищение: с элитной парковки исчезли десятки люксовых авто, включая Maserati, Porsche и Ferrari. Как удалось обойти современные системы безопасности и почему это тревожный сигнал для владельцев дорогих машин - разбираемся в деталях. Полиция уже задержала часть подозреваемых, но расследование продолжается.

Событие, произошедшее в Париже, заставляет задуматься даже самых опытных автомобилистов: если элитная парковка с многоуровневой защитой не смогла уберечь машины от угона, то насколько уязвимы обычные стоянки? Для россиян, привыкших к постоянным новостям о кражах авто, этот случай - тревожный сигнал. Ведь речь идет не о случайном взломе, а о тщательно спланированной операции, где преступники действовали слаженно и быстро.

По данным французских СМИ, группа из не менее чем 15 человек проникла на территорию парковки, расположенной всего в десяти минутах ходьбы от Эйфелевой башни. Преступники были в балаклавах, что затруднило их идентификацию. Они взломали дверь офиса консьерж-службы, где хранились ключи и регистрационные документы на автомобили. Благодаря этому им удалось за короткое время завладеть более чем двадцатью люксовыми машинами, среди которых оказались Maserati, Porsche и Ferrari.

Особое внимание вызывает тот факт, что парковка считалась одной из самых защищенных в Париже. Владельцам обещали круглосуточное видеонаблюдение, регулярные обходы охраны и доступ по отпечатку пальца. Однако, как показала практика, даже такие меры не стали преградой для профессионалов. Это наглядно демонстрирует, что современные системы безопасности не всегда гарантируют защиту от организованных групп.

Полиция сработала оперативно: уже на следующий день после происшествия были задержаны около двенадцати подозреваемых. Следствие продолжается, и правоохранители не исключают, что часть похищенных автомобилей может быть вывезена за пределы Франции. Для владельцев дорогих машин это еще один повод задуматься о дополнительных мерах защиты и не полагаться только на обещания сервисов.

Интересно, что подобные истории не редкость и в других странах Европы. Например, эксперты часто отмечают, что даже самые современные сигнализации и системы слежения не всегда способны остановить профессиональных угонщиков. Важно помнить: чем дороже автомобиль, тем выше интерес к нему со стороны преступников. В этом контексте полезно ознакомиться с советами специалистов по минимизации рисков, как это подробно разбирается в материале о том, какие неожиданные расходы могут ждать владельцев авто после неприятных происшествий.

Случай в Париже стал напоминанием: даже самые продвинутые технологии не всегда способны защитить имущество. Владельцам стоит быть внимательнее к выбору парковок и не забывать о комплексном подходе к безопасности, ведь преступники не стоят на месте и постоянно ищут новые способы обойти защиту.

Упомянутые марки: Maserati, Porsche, Ferrari
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Мазерати, Порше, Феррари

Похожие материалы Мазерати, Порше, Феррари

Kia Seltos 2026: новый дизайн, классические моторы и простор в салоне
JAC Motors открыл завод в Ташкенте: старт сборки и новые модели для рынка
9 советов при покупке первого электромобиля: как не потерять деньги и нервы
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
О проекте Реклама FAQ по сайту
Белгород Ульяновск Владивосток
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться