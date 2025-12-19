Редкая «Волга» ГАЗ-21Р с пробегом 55 тысяч км ищет нового владельца – сколько просят за капсулу времени

19 декабря 2025, 07:52
В Пензе продают уникальную ГАЗ-21Р: 70 лет в идеальном состоянии и минимальный пробег
В Пензе выставили на продажу ГАЗ-21Р, простоявшую большую часть жизни в гараже. Автомобиль сохранился практически в первозданном виде. Пробег за десятилетия составил всего 55 тысяч километров. Цена раритета удивит даже коллекционеров.
В Пензе появился шанс приобрести по-настоящему уникальный экземпляр отечественного автопрома. На продажу выставили ГАЗ-21Р, который сохранился в практически заводском состоянии, несмотря на солидный возраст. По информации «Российской Газеты», этот автомобиль был выпущен в феврале 1970 года и относится к третьей серии легендарной «Волги».
Машина большую часть своей жизни провела в сухом гараже, где ее бережно укрывали чехлом. За 55 лет эксплуатации автомобиль использовали крайне редко, исключительно в летний период. Благодаря такому подходу к хранению и эксплуатации, все детали остались оригинальными, а пробег за все время составил всего 55 тысяч километров.
Состояние автомобиля действительно поражает: кузов, салон и техническая часть выглядят так, будто машина только что сошла с конвейера. Даже лакокрасочное покрытие и хромированные элементы сохранили свой блеск. Подобные экземпляры встречаются крайне редко, ведь большинство «Волг» этого поколения давно утратили свой первоначальный вид или были подвергнуты реставрации.
В июле 1970 года производство ГАЗ-21 было официально завершено, и с тех пор такие автомобили стали настоящей редкостью. Сегодня «капсулы времени» вроде этой пензенской «Волги» вызывают огромный интерес у коллекционеров и ценителей советской техники. Неудивительно, что стоимость автомобиля составляет 1 900 000 рублей - за уникальное состояние и подлинность приходится платить.
Этот ГАЗ-21Р может стать жемчужиной любой частной коллекции или музея. Для многих автолюбителей это не просто транспортное средство, а символ целой эпохи, который сохранил дух времени и атмосферу прошлого. Подобные находки напоминают, что даже спустя десятилетия советская техника способна удивлять своим качеством и долговечностью.
