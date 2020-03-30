30 марта 2020, 16:55
В период «карантинной» недели продажи автомобилей на Украине упали на 48%
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Фото из открытых источников
Вторая неделя карантина на автомобильном рынке Украины, длившаяся с 23 по 29 марта 2020 года, как и прогнозировалось, внесла в продажи свои негативные коррективы. Об этом информирует Олег Омельницкий, руководитель проекта AUTO-Consulting.
Фото: Yandex.ua
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Проведено и другое сравнение, в частности, с докарантинной неделей (9-15.03). И здесь сервис зарегистрировал падение, с показателем -6%.
Сравнению сервиса подлежали также март 2020-го с февралем 2020-го, и это единственный положительный момент во всей истории, поскольку речь идет о +5%. По словам Олега Омельницкого, «плюс» стал возможен исключительно за счет скачка продаж в первую неделю карантина (+74%).
А вот 4-я неделя марта в сравнении с 4-й неделей февраля показала -45%. Свой короткий пост Олег Омельницкий венчает закономерным вопросом: «Вырулит ли из этого пике украинский авторынок на следующей неделе или все же спад продолжится дальше? Узнаем уже скоро».
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