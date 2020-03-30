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30 марта 2020, 16:55

В период «карантинной» недели продажи автомобилей на Украине упали на 48%

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Фото из открытых источников
Вторая неделя карантина на автомобильном рынке Украины, длившаяся с 23 по 29 марта 2020 года, как и прогнозировалось, внесла в продажи свои негативные коррективы. Об этом информирует Олег Омельницкий, руководитель проекта AUTO-Consulting.
В период карантинной недели продажи автомобилей на Украине упали на 48

Фото: Yandex.ua

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Согласно данных сервиса «Оперативный авторынок», реализуемого с крупнейшими импортерами Украины, продажи новых легковых автомобилей в самостийной на прошлой неделе снизились на 48%, по сравнению с первой неделей «самозаточения» (16-22.03).

Проведено и другое сравнение, в частности, с докарантинной неделей (9-15.03). И здесь сервис зарегистрировал падение, с показателем -6%.

Сравнению сервиса подлежали также март 2020-го с февралем 2020-го, и это единственный положительный момент во всей истории, поскольку речь идет о +5%. По словам Олега Омельницкого, «плюс» стал возможен исключительно за счет скачка продаж в первую неделю карантина (+74%).

А вот 4-я неделя марта в сравнении с 4-й неделей февраля показала -45%. Свой короткий пост Олег Омельницкий венчает закономерным вопросом: «Вырулит ли из этого пике украинский авторынок на следующей неделе или все же спад продолжится дальше? Узнаем уже скоро».

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В период «карантинной» недели продажи автомобилей на Украине упали на 48%
{{material_129456}} Согласно данных сервиса «Оперативный авторынок», реализуемого с крупнейшими импортерами Украины, продажи новых легковых автомобилей в самостийной на прошлой неделе снизились на 48%, по сравнению с первой неделей «самозаточения» (16-22.03). Проведено и другое сравнение, в частности, с докарантинной неделей (9-15.03). И здесь сервис зарегистрировал падение, с показателем -6%. Сравнению сервиса подлежали также март 2020-го с февралем 2020-го, и это единственный положительный момент во всей истории, поскольку речь идет о +5%. По словам Олега Омельницкого, «плюс» стал возможен исключительно за счет скачка продаж в первую неделю карантина (+74%). А вот 4-я неделя марта в сравнении с 4-й неделей февраля показала -45%. Свой короткий пост Олег Омельницкий венчает закономерным вопросом: «Вырулит ли из этого пике украинский авторынок на следующей неделе или все же спад продолжится дальше? Узнаем уже скоро».
2020-03-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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