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16 декабря 2019, 10:15

В первой половине декабря цены изменились у четырех брендов

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В период с 1 по 15 декабря 2019 года изменилась стоимость автомобилей четырех марок. Цены увеличились от 2 000 до 70 000 рублей в зависимости от модели и комплектации.
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Эксперты сайта «Цена Авто» регулярно отслеживают динамику цен на российском автомобильном рынке. По их данным, в первой половине декабря подорожали машины четырех брендов. Так, Mazda повысила цены сразу у трех моделей: седана Mazda 6, кроссоверов Mazda СХ-5 и Mazda СХ-9. Прибавка составила от 10 000 до 30 000 рублей. Актуальные цены Mazda 6 находятся в диапазоне от 1 553 до 2 323 тыс. рублей; кроссовера Mazda СХ-5 – от 1 595 до 2 535 тыс. рублей, а кроссовера Mazda CX-9 – от 2 815 до 3 387 тыс. рублей.

У Nissan подорожала лишь топовая комплектация LE Top кроссовера X-Trail. Полноприводный автомобиль с 2,5-литровым двигателем мощностью 171 л.с. и «вариатором» стоит сейчас на 11 000 рублей дороже – от 2 170 000 рублей. Цены остальных комплектаций Nissan X-Trail не изменились.

Подорожали некоторые комплектации трех моделей чешской марки Skoda: лифтбека Superb, универсала Superb Combi и кроссовера Kodiaq. Если версии Superb прибавили символические 2 000 – 11 000 рублей, то Kodiaq стал дороже на 42 000 – 49 000 рублей. У Suberb и Superb Combi подорожали комплектации Ambition и Laurin and Klement. У Kodiaq - Active, Ambition и Style.

Наконец, большинство комплектаций кроссовера Volkswagen Tiguan подорожали на 30 000 – 70 000 рублей. Без изменений остались лишь цены двух начальных комплектаций, Trendline и Winter Edition с двигателем 1,4 литра (125 л. с.). Они по-прежнему стоят от 1 499 000 и 1 559 000 рублей соответственно.

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Форум Volkswagen Sharan
Цитата:| Кому: Дима сами хотите ремонтировать??
logvins7589
можно ли долить в старый антифриз нового?
Цитата:| Кому: Ergilen можете долить спокойно, ничего страшного не будет, насколько я слышал - цвет это только краситель и ничем они не отличаются, но чтобы не проверять на "себе" лучше того же цвета долить)
logvins7589
Большой расход топлива
Очень многое зависит от качества бензина. Я, когда выезжал заграницу, то ощущалась разница в расходе на ихнем бензине и нашем.
logvins7589
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В первой половине декабря цены изменились у четырех брендов
{{material_128384}}Эксперты сайта «Цена Авто» регулярно отслеживают динамику цен на российском автомобильном рынке. По их данным, в первой половине декабря подорожали машины четырех брендов. Так, Mazda повысила цены сразу у трех моделей: седана Mazda 6, кроссоверов Mazda СХ-5 и Mazda СХ-9. Прибавка составила от 10 000 до 30 000 рублей. Актуальные цены Mazda 6 находятся в диапазоне от 1 553 до 2 323 тыс. рублей; кроссовера Mazda СХ-5 – от 1 595 до 2 535 тыс. рублей, а кроссовера Mazda CX-9 – от 2 815 до 3 387 тыс. рублей.У Nissan подорожала лишь топовая комплектация LE Top кроссовера X-Trail. Полноприводный автомобиль с 2,5-литровым двигателем мощностью 171 л.с. и «вариатором» стоит сейчас на 11 000 рублей дороже – от 2 170 000 рублей. Цены остальных комплектаций Nissan X-Trail не изменились.Подорожали некоторые комплектации трех моделей чешской марки Skoda: лифтбека Superb, универсала Superb Combi и кроссовера Kodiaq. Если версии Superb прибавили символические 2 000 – 11 000 рублей, то Kodiaq стал дороже на 42 000 – 49 000 рублей. У Suberb и Superb Combi подорожали комплектации Ambition и Laurin and Klement. У Kodiaq - Active, Ambition и Style.Наконец, большинство комплектаций кроссовера Volkswagen Tiguan подорожали на 30 000 – 70 000 рублей. Без изменений остались лишь цены двух начальных комплектаций, Trendline и Winter Edition с двигателем 1,4 литра (125 л. с.). Они по-прежнему стоят от 1 499 000 и 1 559 000 рублей соответственно.
2019-12-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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