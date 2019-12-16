16 декабря 2019, 10:15
В первой половине декабря цены изменились у четырех брендов
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В период с 1 по 15 декабря 2019 года изменилась стоимость автомобилей четырех марок. Цены увеличились от 2 000 до 70 000 рублей в зависимости от модели и комплектации.
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У Nissan подорожала лишь топовая комплектация LE Top кроссовера X-Trail. Полноприводный автомобиль с 2,5-литровым двигателем мощностью 171 л.с. и «вариатором» стоит сейчас на 11 000 рублей дороже – от 2 170 000 рублей. Цены остальных комплектаций Nissan X-Trail не изменились.
Подорожали некоторые комплектации трех моделей чешской марки Skoda: лифтбека Superb, универсала Superb Combi и кроссовера Kodiaq. Если версии Superb прибавили символические 2 000 – 11 000 рублей, то Kodiaq стал дороже на 42 000 – 49 000 рублей. У Suberb и Superb Combi подорожали комплектации Ambition и Laurin and Klement. У Kodiaq - Active, Ambition и Style.
Наконец, большинство комплектаций кроссовера Volkswagen Tiguan подорожали на 30 000 – 70 000 рублей. Без изменений остались лишь цены двух начальных комплектаций, Trendline и Winter Edition с двигателем 1,4 литра (125 л. с.). Они по-прежнему стоят от 1 499 000 и 1 559 000 рублей соответственно.
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