15 октября 2019, 17:56
В первые две недели октября подорожали автомобили 8 брендов
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Специалисты аналитического агентства «Автостат» подвели итоги за первую половину октября. Восемь из представленных в России брендов увеличили цены на свои автомобили. Некоторые ограничились символическими 5 000 рублей, другие прибавили внушительные 60 – 120 тысяч.
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Универсалы Volkswagen Caddy и Caddy Maxi стали дороже на 3 100 – 14 100 рублей. Пикап Amarok прибавил сразу от 33 900 до 62 600 рублей. Но рекордсменами роста стали вседорожники Jeep. Если Grand Cherokee в большинстве комплектаций подорожал на 55 000 – 60 000 рублей, то Wrangler и Wrangler Unlimited в топовых версиях прибавил сразу 120 000 рублей.
Разнонаправленные тенденции наблюдались в начале октября в дилерских салонах Nissan. Цена компактных кроссоверов выросла: на 10 000 рублей у Qashqai и на 14 000 - 24 000 рублей у Terrano. Кроссовер X-Trail, напротив, стал доступнее в нескольких комплектациях на сумму от 10 000 до 31 000 рублей.
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