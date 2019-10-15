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15 октября 2019, 17:56

В первые две недели октября подорожали автомобили 8 брендов

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Специалисты аналитического агентства «Автостат» подвели итоги за первую половину октября. Восемь из представленных в России брендов увеличили цены на свои автомобили. Некоторые ограничились символическими 5 000 рублей, другие прибавили внушительные 60 – 120 тысяч.
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Журнал 110km.ru уже сообщал о подорожании внедорожников Chevrolet Niva (плюс 7 000 – 9 000 рублей) и УАЗ (плюс 5 000 – 20 000 рублей). Кроме того, выросли цены на лифтбеки Skoda Rapid (на 12 000 – 18 000 рублей) и седаны Peugeot 408 (+ 12 000 рублей). Серьезнее подорожали седаны Cerato корейской марки Kia. В зависимости от комплектации прибавка составила от 20 000 до 30 000 рублей.

Универсалы Volkswagen Caddy и Caddy Maxi стали дороже на 3 100 – 14 100 рублей. Пикап Amarok прибавил сразу от 33 900 до 62 600 рублей. Но рекордсменами роста стали вседорожники Jeep. Если Grand Cherokee в большинстве комплектаций подорожал на 55 000 – 60 000 рублей, то Wrangler и Wrangler Unlimited в топовых версиях прибавил сразу 120 000 рублей.

Разнонаправленные тенденции наблюдались в начале октября в дилерских салонах Nissan. Цена компактных кроссоверов выросла: на 10 000 рублей у Qashqai и на 14 000 - 24 000 рублей у Terrano. Кроссовер X-Trail, напротив, стал доступнее в нескольких комплектациях на сумму от 10 000 до 31 000 рублей.


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В первые две недели октября подорожали автомобили 8 брендов
{{material_127826}}Журнал 110km.ru уже сообщал о подорожании внедорожников Chevrolet Niva (плюс 7 000 – 9 000 рублей) и УАЗ (плюс 5 000 – 20 000 рублей). Кроме того, выросли цены на лифтбеки Skoda Rapid (на 12 000 – 18 000 рублей) и седаны Peugeot 408 (+ 12 000 рублей). Серьезнее подорожали седаны Cerato корейской марки Kia. В зависимости от комплектации прибавка составила от 20 000 до 30 000 рублей.Универсалы Volkswagen Caddy и Caddy Maxi стали дороже на 3 100 – 14 100 рублей. Пикап Amarok прибавил сразу от 33 900 до 62 600 рублей. Но рекордсменами роста стали вседорожники Jeep. Если Grand Cherokee в большинстве комплектаций подорожал на 55 000 – 60 000 рублей, то Wrangler и Wrangler Unlimited в топовых версиях прибавил сразу 120 000 рублей.Разнонаправленные тенденции наблюдались в начале октября в дилерских салонах Nissan. Цена компактных кроссоверов выросла: на 10 000 рублей у Qashqai и на 14 000 - 24 000 рублей у Terrano. Кроссовер X-Trail, напротив, стал доступнее в нескольких комплектациях на сумму от 10 000 до 31 000 рублей.
2019-10-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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