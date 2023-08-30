В Петербург отправили первый современный трамвай в ретро-стиле: фото

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Завод «Уралтрансмаш» Госкорпорации Ростех ранее заключил с петербургскими властям контракт на поставку 54 трамваев разных моделей: 12 трамваев модели 71-421Р «Довлатов» и 42 вагонов модели 71-431Р «Достоевский». Первым в город на Неве отправился трехсекционный вагон в ретро-стиле 71-431Р. Трамвай вмещает до 246 человек, оснащен системами активной безопасности и контроля состояния водителя и полностью адаптирован для маломобильных пассажиров, сообщает Петербург2

Вагон 71-431Р успешно прошел все испытания на предприятии. В ближайшие дни в Петербург с «Уралтрансмаша» прибудут сотрудники сервисной службы. Они проведут пуско-наладку, обучат персонал депо работе на новом трамвае и примут участие в его сертификационных испытаниях на городских маршрутах.

«Уралтрансмаш» – единственный производитель ретро-трамваев этого типа в России. Легендарный трамвай ЛМ-57 выпускался с 1957 по 1968 год на Ленинградском вагоноремонтном заводе. Он стал одним из символов послевоенного восстановления города и «оттепели». Ленинградцы любовно называли его «Стилягой».

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