3 февраля 2026, 09:09
В Петербург привезли новые автомобили EXEED TXL
В Петербург привезли новые автомобили EXEED TXL
Бренд EXEED обновил две комплектации среднеразмерного внедорожника TXL. Впервые у этой модели стали доступны сервисы EXEED CONNECT – экосистемы умных решений для удаленного взаимодействия с автомобилем.
EXEED выводит на российский рынок две комплектации модели TXL с функцией IOV (Internet of vehicles). Это версия Prestige IOV с двигателем 1,6 л мощностью 194 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач, а также комплектация Flagship IOV, оснащенная двигателем 2,0 л мощностью 197 л.с. и 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Обе новые версии EXEED TXL предлагаются с полным приводом.
В петербургском дилерском центре «EXEED Аларм-Моторс» рассказали, что первыми в автосалон поступили автомобили версии Flagship IOV белого и темно-зеленого цветов. Одна из машин уже законтрактована.
Приложение EXEED CONNECT дает возможность управлять различными функциями EXEED TXL. Это запуск двигателя, открытие и закрытие люка и багажника, поиск автомобиля на карте, проверка давления в шинах, управление обогревами и вентиляцией салона. Встроенная навигационная система помогает получить информацию о реальной дорожной обстановке, камерах и дорожных работах. Водитель может проложить маршрут в онлайн-навигации, не отвлекаясь от дороги. В мультимедийную систему внедорожника интегрированы музыкальные и видео приложения от VK. Все обновления программного обеспечения в автомобиле доступны «по воздуху».
Руководитель отдела продаж новых автомобилей «EXEED Аларм-Моторс» Александр Цылина в беседе с редактором 110km.ru дал прогноз, что более популярной из двух новых версий EXEED TXL станет Flagship IOV, так как она предлагается с чуть более мощным двигателем и автоматической коробкой передач. «Система EXEED CONNECT актуальна для покупателей новых автомобилей марки. Она помогает экономить время и обеспечивает дополнительную безопасность в поездках. Новые технологии будут способствовать росту спроса на EXEED TXL и помогут внедорожнику закрепиться в статусе самой популярной модели в линейке бренда».
Комплектация Prestige IOV предлагается с экокожей в салоне, электрорегулировкой водительского сиденья в 6 направлениях, аудиосистемой с 16 динамиками, системой кругового обзора 540, встроенным видеорегистратором и 19-дюймовыми дисками. В версии Flagship IOV доступны кожа Nappa, электрорегулировка сиденья в 8 направлениях, функция массажа водительского кресла, ионизация воздуха. У системы кругового обзора 540 появляется разрешение HD. Аудиосистема в этой версии расширена до 23 динамиков с активным шумоподавлением. Автомобиль оснащен системой автоматической парковки, встроенным видеорегистратором, и предлагается с 20-дюймовыми дисками с красными суппортами и полноразмерным запасным колесом.
Стоимость комплектации Prestige IOV составляет от 3,83 млн рублей, а Flagship IOV – от 4,29 млн рублей.
