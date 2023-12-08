В Петербург с Дальнего Востока прибыл целый поезд с автокомплектующими

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Пресс-служба ОЖД распространила любопытное сообщение о прибытии в город на Неве со станции Находка-Восточная Дальневосточной железной дороги 69 сорокафутовых контейнеров (138 ДФЭ) с автомобильными комплектующими. После таможенного оформления груз повезут на производство, уточняет Piter.TV . Причем в перевозке задействуют не обычные фуры, а автовозы. Рискнем предположить, что в Северную столицу прибыла первая партия машинокомплектов из Китая для петербургского автозавода Lada.

Как рассказал начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин, из Находки до Петербурга груз добирается по железной дороге 10 – 12 дней или в 3 раза быстрее, чем морским путем. В ОЖД рассчитывают поставлять комплектующие не только для петербургского автозавода, но и для автосборочных площадок, расположенных по всей европейской части страны. Перспективный объем отправлений оценивается в 1 500 ДФЭ каждый месяц.

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