Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Дарья Климова

1 сентября 2026, 16:07

В Петербурге 18-летний водитель устроил аварию на машине матери

В Петербурге 18-летний водитель устроил аварию на машине матери

Неожиданные последствия утренней поездки - что случилось на проспекте Косыгина

В Петербурге 18-летний водитель устроил аварию на машине матери

В Петербурге ранним утром произошла серьезная дорожная авария. Молодой водитель не справился с управлением. Пострадали подростки. Подробности происшествия выясняются.

В Петербурге ранним утром произошла серьезная дорожная авария. Молодой водитель не справился с управлением. Пострадали подростки. Подробности происшествия выясняются.

В Санкт-Петербурге утром 31 августа произошла серьезная авария с участием начинающего водителя. По информации пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 18-летний житель города управлял автомобилем Nissan Almera, принадлежащим его матери. На проспекте Косыгина парень не справился с управлением, в результате чего машина выехала на бордюр, после чего врезалась в опору линии электропередачи и металлическое ограждение.

В салоне автомобиля находились двое несовершеннолетних пассажиров. После столкновения водитель и 13-летний подросток были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Еще один пассажир, 15 лет, получил медицинскую помощь на месте и был отпущен домой.

Сотрудники ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области оформили в отношении водителя административные материалы по статьям 12.7 и 12.37 КоАП РФ. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства и причины происшествия, а также проверяют, имел ли молодой человек право управлять транспортным средством.

Дорожный инцидент вызвал широкий резонанс среди местных жителей. Многие обеспокоены тем, что за рулем оказался неопытный водитель, а в салоне находились несовершеннолетние. Эксперты отмечают, что подобные случаи подчеркивают важность соблюдения правил дорожного движения и контроля за тем, кто садится за руль.

На данный момент состояние пострадавших оценивается как стабильное. Ведется проверка, по итогам которой будет принято решение о дальнейших мерах в отношении виновника аварии. Как отмечают в полиции, расследование продолжается, и все детали происшествия будут установлены в ближайшее время.

Упомянутые модели: Nissan Almera (от 667 000 Р)
Упомянутые марки: Nissan
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