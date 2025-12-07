Ледяная ловушка на Васильевском острове: что привело к смертельной аварии?

В Петербурге автомобиль пробил ограждение и упал в воду, есть погибший

Трагедия произошла в Санкт-Петербурге. Автомобиль оказался в ледяной воде. Один человек погиб на месте. Еще один получил серьезные травмы. Спасатели провели сложную операцию. Причины ДТП устанавливаются.

Раннее утро 7 декабря в Санкт-Петербурге омрачилось трагическим происшествием. На Васильевском острове, в районе 21-й линии, легковой автомобиль на полном ходу пробил ограждение набережной и рухнул в ледяную воду, сообщает издание Gazeta.SPb. Инцидент, произошедший около половины пятого утра, унес жизнь одного человека, еще один был госпитализирован с травмами.

Сигнал о чрезвычайной ситуации поступил на пульт дежурного спасательной службы незамедлительно. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, на место были оперативно направлены силы и средства ведомства. В спасательной операции задействовали десять сотрудников и две единицы специальной техники. Работы осложнялись темным временем суток и низкой температурой, но спасатели действовали слаженно и профессионально.

Первоочередной задачей было извлечение людей из затонувшего автомобиля. К сожалению, для одного из находившихся в салоне помощь подоспела слишком поздно - медикам оставалось лишь констатировать смерть. Второго человека удалось спасти, его передали бригаде скорой помощи для дальнейшей госпитализации. После этого спасатели приступили к подъему транспортного средства из воды, что потребовало применения специального оборудования.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося. Следствию необходимо установить точную причину, по которой водитель не справился с управлением и допустил выезд за пределы проезжей части. Рассматриваются различные версии, включая превышение скорости, техническую неисправность автомобиля или состояние водителя. Детали станут известны по результатам проведения необходимых экспертиз.