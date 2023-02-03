В Петербурге бизнесмен зарабатывает миллионы рублей на виновниках ДТП: как обезопасить себя от новой схемы

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Схема во всех случаях одинаковая. Виновнику аварии, которая произошла больше двух лет назад, сначала направляют досудебную претензию с требованием компенсировать разницу между выплатой, полученной автомастерской по ОСАГО, и стоимостью фактических расходов на восстановительный ремонт автомобиля. Обычно страховая рассчитывает выплату с учетом ремонт бэушными запчастями, а автосервис использует новые. При этом с владельцем пострадавшего автомобиля заключают договор цессии, который передает право требования долгов.

Сумма претензии обычно довольно внушительная, порядка 150 тысяч рублей. Люди отказываются платить. Следует иск в суд, где с равной вероятностью ответчик может как выиграть, так и проиграть. Право в России не прецедентное, а действующее законодательно позволяет требовать возмещение ущерба в течение 3 лет после ДТП.

Как выяснили «Известия», почти во всех питерских делах истцом выступает Юрий Осипов, который каждый раз оказывается конечным бенефициаром договора цессии. Он является владельцем небольшой фирмы «Автоград», занимающейся техобслуживанием и ремонтом автомобилей. В 2021 году фирма заработала 96,9 млн рублей.

Фото: unsplash.com

В условиях санкций и дефицита запчастей, схема с переуступкой прав требования к страховым компаниям может оказаться очень популярной. Из-за проблем с новыми импортными запчастями на рынок хлынули б/у детали. В оценке стоимости ущерба всё больше нестыковок. Это в будущем даст возможность взыскивать с виновников аварий дополнительные деньги. Пока в законе присутствует такая правовая коллизия, никто из виновников ДТП не застрахован от неожиданного иска, который может настигнуть их в течение трех лет после аварии.

Защититься от такой схемы можно только одним способом. Самостоятельно зафиксировать повреждения и до истечения трехлетнего срока давности хранить фото и видео. В случае, если дойдет до суда, необходимо потребовать провести независимую экспертизу.

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