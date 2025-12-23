XCITE X-Cross 7 исчезает с витрин: дилеры удивляют покупателей необычным предложением

23 декабря 2025, 10:23
В Петербурге дилеры XCITE распродают тестовые автомобили из-за дефицита новых
Петербургские автосалоны столкнулись с нехваткой новых XCITE. Покупателям предлагают тестовые машины. Почему исчезают популярные модели? Что ждет рынок дальше? Подробности в нашем материале.
В автосалонах Санкт-Петербурга, специализирующихся на продаже автомобилей XCITE, складывается необычная ситуация. Как сообщает AutoRun SPb, новые машины этой марки практически закончились, и дилеры вынуждены предлагать клиентам автомобили, которые ранее использовались для тест-драйвов. Такой подход стал вынужденной мерой на фоне отсутствия свежих поставок.
Особенно остро ощущается нехватка модели XCITE X-Cross 7. Именно этот кроссовер пользовался наибольшим спросом у покупателей, и теперь его новые экземпляры стали редкостью. В некоторых автосалонах еще можно найти X-Cross 8, но и их запасы стремительно сокращаются. Покупателям приходится выбирать между машинами с пробегом, которые уже прошли через руки десятков потенциальных владельцев.
По итогам одиннадцати месяцев текущего года в Петербурге было зарегистрировано 494 новых автомобиля XCITE. При этом 68% из них - это X-Cross 7. Такая статистика говорит о явном перекосе в спросе: именно эта модель стала хитом продаж, а теперь ее практически невозможно найти среди новых машин.
Дилеры не скрывают, что рассчитывать на новые поставки в ближайшее время не приходится. В результате автосалоны вынуждены реализовывать даже те автомобили, которые ранее использовались исключительно для демонстрационных поездок. Для покупателей это может быть как плюсом, так и минусом: с одной стороны, такие машины обычно хорошо обслуживаются, с другой - у них уже есть определенный пробег и следы эксплуатации.
