Больше никаких ограничений по мощности и возрасту: кому в Петербурге простят транспортный налог на пять лет

10 июня 2026, 08:21
В Петербурге до 2030 года отменят транспортный налог для электромобилей и авто на газу
В Петербурге до 2030 года отменят транспортный налог для электромобилей и авто на газу
В Санкт-Петербурге готовится важное изменение для владельцев электромобилей и машин на газу: временная отмена транспортного налога до 2030 года. Мало кто знает, что новые правила затронут и критерии для получения льготы. Какие автомобили попадут под послабления, что изменится для грузовиков и автобусов, а также почему это решение может повлиять на экологию города - разбираемся в деталях.
В Санкт-Петербурге власти приняли решение, которое может заметно изменить расходы многих автомобилистов: временно отменяется транспортный налог для владельцев электромобилей и автомобилей, работающих на газу. Это нововведение особенно актуально на фоне растущего интереса к экологичному транспорту и постоянного повышения стоимости владения автомобилем. Для жителей города это означает реальную экономию и дополнительный стимул пересесть на более современные и чистые виды транспорта.
Как сообщает Autonews, законопроект уже прошел первое чтение в городском парламенте. Депутаты уверены, что такие меры полностью соответствуют экологической политике Петербурга и помогут улучшить качество воздуха. Льгота будет действовать до 2030 года, однако распространяться она не будет на автомобили высокой стоимости - этот критерий сохранится, чтобы избежать злоупотреблений.
Ранее получить налоговые послабления могли далеко не все: действовали ограничения по мощности двигателя, возрасту машины и даже стране производства. Теперь эти условия отменяют, чтобы расширить круг получателей льготы. По мнению законодателей, это позволит большему числу владельцев экологичного транспорта воспользоваться преимуществами нового закона.
Интересно, что параллельно с этим в Петербурге обсуждают и другие изменения в транспортном налоге. По предложению губернатора Александра Беглова, планируется пересмотреть ставки для некоторых категорий техники. Например, для грузовых автомобилей мощностью свыше 200 л.с. хотят установить ставку 65 рублей, для легковых машин с двигателями более 250 л.с. - 85 рублей, а для автобусов с мощностью свыше 200 л.с. - 100 рублей. Эти меры, по мнению депутатов, позволят сделать налоговую систему более справедливой и прозрачной.
Стоит отметить, что изменения в законодательстве по транспортному налогу - не единственная новость для владельцев электрокаров. Ранее в России уже обсуждались новые правила парковки для таких автомобилей, а также другие инициативы, направленные на поддержку экологичного транспорта. Например, недавно в Госдуме рассматривали отмену штрафов за магнитные рамки на номерах, что также может упростить жизнь многим водителям.
Если смотреть шире, отмена транспортного налога для электромобилей и авто на газу - это часть общей тенденции по стимулированию перехода на экологичные виды транспорта. В России, по данным на 2026 год, доля электрокаров в общем автопарке все еще невелика, но спрос на них стабильно растет. Важно, что новые правила в Петербурге могут стать примером для других регионов, а отказ от прежних ограничений позволит большему числу людей воспользоваться льготами. Для сравнения: в некоторых европейских странах подобные меры уже давно доказали свою эффективность, ускорив обновление автопарка и снизив вредные выбросы.
В итоге, временная отмена транспортного налога в Петербурге - это не только экономия для автовладельцев, но и шаг к более чистому городу. Остается следить, как быстро новые правила начнут работать на практике и насколько они повлияют на выбор россиян при покупке следующего автомобиля.
Похожие материалы
-
10.06.2026, 09:28
Mitsubishi Eclipse стал электрокаром: новая версия построена на базе Nissan Leaf
Mitsubishi удивила автолюбителей: культовый Eclipse теперь электромобиль, созданный на платформе Nissan Leaf. Почему компания решилась на такой шаг, какие изменения заметны в дизайне и что ждет поклонников легендарной модели - разбираемся, что происходит на рынке и как это повлияет на выбор россиян.Читать далее
-
10.06.2026, 08:32
Категория С: что нужно знать о правах на грузовики и как их оформить
В России ужесточили требования к получению прав категории С, а штрафы за ошибки выросли в разы. Мало кто знает, что теперь не обязательно иметь категорию В, чтобы сесть за руль грузовика. Какие документы нужны, как проходит экзамен и что грозит за нарушение - объясняем на примерах и с советами экспертов. Почему важно разобраться в деталях именно сейчас - рассказываем в материале.Читать далее
-
10.06.2026, 07:58
В Петербурге стартовали продажи нового кроссовера TENET T4L: первые итоги
В Санкт-Петербурге дилеры за первую неделю реализовали более 10 новых кроссоверов TENET T4L. Модель сразу привлекла внимание благодаря сочетанию цены, оснащения и адаптации к российским условиям. Что изменилось в сегменте и почему эта новинка может стать хитом - объясняем подробно.Читать далее
-
09.06.2026, 17:18
ГАЗ-С42А43 Sadko Next: новый стандарт автономных экспедиций и внедорожных путешествий
ГАЗ-С42А43 Sadko Next с монокузовом - это не просто автодом, а универсальное решение для тех, кто ищет максимальную автономность и проходимость в условиях российских дорог. В 2026 году такие машины становятся особенно актуальными для экспедиций и работы вдали от инфраструктуры.Читать далее
-
09.06.2026, 16:36
ГАЗ-51: как советский грузовик изменил промышленность и стал экспортным хитом
ГАЗ-51 - не просто грузовик, а символ перемен в советском автопроме. Его конструкция и массовое производство повлияли на развитие отрасли, а экспорт сделал модель узнаваемой далеко за пределами СССР. Почему интерес к этой машине не угасает даже сегодня - в нашем материале.Читать далее
-
09.06.2026, 16:32
Водителям разрешили управлять багги и вездеходами без тракторных прав
Теперь россияне с водительскими правами категорий «B», «C» или «D» могут официально садиться за руль багги, болотоходов и других вездеходов до 3,5 тонн без необходимости получать тракторные права. Это решение Госдумы открывает новые возможности для любителей активного отдыха и туризма.Читать далее
-
09.06.2026, 15:43
В Госдуме предложили отменить штрафы за магнитные рамки на номерах
В России готовится важное изменение для всех автомобилистов: депутаты хотят убрать наказание за использование магнитных рамок для номеров. Почему это решение может повлиять на тысячи водителей, какие нюансы стоит учесть и что изменится в законе - разбираемся в деталях. Читать далее
-
09.06.2026, 13:17
Peugeot 208 GTi стал электромобилем: первые фото и ключевые изменения
Peugeot официально представил серийную версию 208 GTi, которая теперь полностью электрическая. Модель сохранила узнаваемый спортивный стиль, но получила новые детали экстерьера и интерьера. Почему этот электрокар может стать заметным игроком на рынке и какие особенности отличают его от конкурентов - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что запас хода оказался выше заявленного, а зарядка стала быстрее.Читать далее
-
09.06.2026, 12:38
Урал-375: армейский грузовик, изменивший подход к военной технике СССР
Урал-375 - не просто армейский грузовик, а инженерный символ советской эпохи. Его уникальные решения и простота обслуживания сделали модель незаменимой для армии, но высокий расход топлива до сих пор вызывает споры. Почему интерес к этой машине не угасает даже спустя десятилетия - в нашем материале.Читать далее
-
09.06.2026, 12:09
Кубок GT и Гран-При Санкт-Петербурга: суперкар-шоу на «Игора Драйв»
13 июня на «Игора Драйв» пройдет масштабное событие. Гостей ждут зрелищные гонки и яркие эмоции. Организаторы обещают насыщенную программу. Вход для малышей бесплатный. Подробности - в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы
-
10.06.2026, 09:28
Mitsubishi Eclipse стал электрокаром: новая версия построена на базе Nissan Leaf
Mitsubishi удивила автолюбителей: культовый Eclipse теперь электромобиль, созданный на платформе Nissan Leaf. Почему компания решилась на такой шаг, какие изменения заметны в дизайне и что ждет поклонников легендарной модели - разбираемся, что происходит на рынке и как это повлияет на выбор россиян.Читать далее
-
10.06.2026, 08:32
Категория С: что нужно знать о правах на грузовики и как их оформить
В России ужесточили требования к получению прав категории С, а штрафы за ошибки выросли в разы. Мало кто знает, что теперь не обязательно иметь категорию В, чтобы сесть за руль грузовика. Какие документы нужны, как проходит экзамен и что грозит за нарушение - объясняем на примерах и с советами экспертов. Почему важно разобраться в деталях именно сейчас - рассказываем в материале.Читать далее
-
10.06.2026, 07:58
В Петербурге стартовали продажи нового кроссовера TENET T4L: первые итоги
В Санкт-Петербурге дилеры за первую неделю реализовали более 10 новых кроссоверов TENET T4L. Модель сразу привлекла внимание благодаря сочетанию цены, оснащения и адаптации к российским условиям. Что изменилось в сегменте и почему эта новинка может стать хитом - объясняем подробно.Читать далее
-
09.06.2026, 17:18
ГАЗ-С42А43 Sadko Next: новый стандарт автономных экспедиций и внедорожных путешествий
ГАЗ-С42А43 Sadko Next с монокузовом - это не просто автодом, а универсальное решение для тех, кто ищет максимальную автономность и проходимость в условиях российских дорог. В 2026 году такие машины становятся особенно актуальными для экспедиций и работы вдали от инфраструктуры.Читать далее
-
09.06.2026, 16:36
ГАЗ-51: как советский грузовик изменил промышленность и стал экспортным хитом
ГАЗ-51 - не просто грузовик, а символ перемен в советском автопроме. Его конструкция и массовое производство повлияли на развитие отрасли, а экспорт сделал модель узнаваемой далеко за пределами СССР. Почему интерес к этой машине не угасает даже сегодня - в нашем материале.Читать далее
-
09.06.2026, 16:32
Водителям разрешили управлять багги и вездеходами без тракторных прав
Теперь россияне с водительскими правами категорий «B», «C» или «D» могут официально садиться за руль багги, болотоходов и других вездеходов до 3,5 тонн без необходимости получать тракторные права. Это решение Госдумы открывает новые возможности для любителей активного отдыха и туризма.Читать далее
-
09.06.2026, 15:43
В Госдуме предложили отменить штрафы за магнитные рамки на номерах
В России готовится важное изменение для всех автомобилистов: депутаты хотят убрать наказание за использование магнитных рамок для номеров. Почему это решение может повлиять на тысячи водителей, какие нюансы стоит учесть и что изменится в законе - разбираемся в деталях. Читать далее
-
09.06.2026, 13:17
Peugeot 208 GTi стал электромобилем: первые фото и ключевые изменения
Peugeot официально представил серийную версию 208 GTi, которая теперь полностью электрическая. Модель сохранила узнаваемый спортивный стиль, но получила новые детали экстерьера и интерьера. Почему этот электрокар может стать заметным игроком на рынке и какие особенности отличают его от конкурентов - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что запас хода оказался выше заявленного, а зарядка стала быстрее.Читать далее
-
09.06.2026, 12:38
Урал-375: армейский грузовик, изменивший подход к военной технике СССР
Урал-375 - не просто армейский грузовик, а инженерный символ советской эпохи. Его уникальные решения и простота обслуживания сделали модель незаменимой для армии, но высокий расход топлива до сих пор вызывает споры. Почему интерес к этой машине не угасает даже спустя десятилетия - в нашем материале.Читать далее
-
09.06.2026, 12:09
Кубок GT и Гран-При Санкт-Петербурга: суперкар-шоу на «Игора Драйв»
13 июня на «Игора Драйв» пройдет масштабное событие. Гостей ждут зрелищные гонки и яркие эмоции. Организаторы обещают насыщенную программу. Вход для малышей бесплатный. Подробности - в нашем материале.Читать далее