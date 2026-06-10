Больше никаких ограничений по мощности и возрасту: кому в Петербурге простят транспортный налог на пять лет

В Петербурге до 2030 года отменят транспортный налог для электромобилей и авто на газу

В Санкт-Петербурге готовится важное изменение для владельцев электромобилей и машин на газу: временная отмена транспортного налога до 2030 года. Мало кто знает, что новые правила затронут и критерии для получения льготы. Какие автомобили попадут под послабления, что изменится для грузовиков и автобусов, а также почему это решение может повлиять на экологию города - разбираемся в деталях.

В Санкт-Петербурге готовится важное изменение для владельцев электромобилей и машин на газу: временная отмена транспортного налога до 2030 года. Мало кто знает, что новые правила затронут и критерии для получения льготы. Какие автомобили попадут под послабления, что изменится для грузовиков и автобусов, а также почему это решение может повлиять на экологию города - разбираемся в деталях.

В Санкт-Петербурге власти приняли решение, которое может заметно изменить расходы многих автомобилистов: временно отменяется транспортный налог для владельцев электромобилей и автомобилей, работающих на газу. Это нововведение особенно актуально на фоне растущего интереса к экологичному транспорту и постоянного повышения стоимости владения автомобилем. Для жителей города это означает реальную экономию и дополнительный стимул пересесть на более современные и чистые виды транспорта.

Как сообщает Autonews, законопроект уже прошел первое чтение в городском парламенте. Депутаты уверены, что такие меры полностью соответствуют экологической политике Петербурга и помогут улучшить качество воздуха. Льгота будет действовать до 2030 года, однако распространяться она не будет на автомобили высокой стоимости - этот критерий сохранится, чтобы избежать злоупотреблений.

Ранее получить налоговые послабления могли далеко не все: действовали ограничения по мощности двигателя, возрасту машины и даже стране производства. Теперь эти условия отменяют, чтобы расширить круг получателей льготы. По мнению законодателей, это позволит большему числу владельцев экологичного транспорта воспользоваться преимуществами нового закона.

Интересно, что параллельно с этим в Петербурге обсуждают и другие изменения в транспортном налоге. По предложению губернатора Александра Беглова, планируется пересмотреть ставки для некоторых категорий техники. Например, для грузовых автомобилей мощностью свыше 200 л.с. хотят установить ставку 65 рублей, для легковых машин с двигателями более 250 л.с. - 85 рублей, а для автобусов с мощностью свыше 200 л.с. - 100 рублей. Эти меры, по мнению депутатов, позволят сделать налоговую систему более справедливой и прозрачной.

Стоит отметить, что изменения в законодательстве по транспортному налогу - не единственная новость для владельцев электрокаров. Ранее в России уже обсуждались новые правила парковки для таких автомобилей, а также другие инициативы, направленные на поддержку экологичного транспорта. Например, недавно в Госдуме рассматривали отмену штрафов за магнитные рамки на номерах, что также может упростить жизнь многим водителям.

Если смотреть шире, отмена транспортного налога для электромобилей и авто на газу - это часть общей тенденции по стимулированию перехода на экологичные виды транспорта. В России, по данным на 2026 год, доля электрокаров в общем автопарке все еще невелика, но спрос на них стабильно растет. Важно, что новые правила в Петербурге могут стать примером для других регионов, а отказ от прежних ограничений позволит большему числу людей воспользоваться льготами. Для сравнения: в некоторых европейских странах подобные меры уже давно доказали свою эффективность, ускорив обновление автопарка и снизив вредные выбросы.

В итоге, временная отмена транспортного налога в Петербурге - это не только экономия для автовладельцев, но и шаг к более чистому городу. Остается следить, как быстро новые правила начнут работать на практике и насколько они повлияют на выбор россиян при покупке следующего автомобиля.