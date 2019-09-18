18 сентября 2019, 10:54
В Петербурге дорожает эвакуация автомобилей
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Комитет по тарифам Санкт-Петербурга установил новые расценки на услуги эвакуации и последующего хранения автомобилей на штрафстоянках. Новые тарифы вступают в силу с января 2020 года.
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Подорожает и стоимость хранения эвакуированных транспортных средств на штрафстоянках. Если сейчас каждый час хранения мопедов, мотоциклов и легковушек (категории А, В и М) стоит 52 рубля, то после Нового года тариф повысится на 2 рубля – до 54 рублей. Расценки для категорий C и D вырастут до 107 рублей в час (+3 рубля). Тягачи будут хранить за 214 рублей в час (+6 рублей), другие негабаритные транспортные средства – за 321 рубль в час (+8 рублей).
Предыдущий раз эвакуация в Петербурге дорожала с 1 января 2019 года. Тогда тарифы увеличились в среднем на 4 процента. Услуги штрафстоянок подорожали на те же 2 рубля для легковых автомобилей.
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18.08.2019, 14:03
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