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18 сентября 2019, 10:54

В Петербурге дорожает эвакуация автомобилей

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Комитет по тарифам Санкт-Петербурга установил новые расценки на услуги эвакуации и последующего хранения автомобилей на штрафстоянках. Новые тарифы вступают в силу с января 2020 года.
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Согласно новым утвержденным тарифам за эвакуацию легковых автомобилей, а также мопедов и мотоциклов с января 2020 года придется заплатить 3 004 рубля вместо нынешних 2 928 рублей. Прибавка составила 2,6 процента. Владельцы более крупных транспортных средств – легковых автомобилей массой свыше 3,5 тонн и имеющих более 8 пассажирских мест, а также грузовиков и автобусов (категории С и D) должны будут заплатить за эвакуацию 18 026 рублей вместо 17 569 рублей. Негабаритные ТС эвакуируют за 24 035 рублей (сейчас 23,5 тыс. рублей).

Подорожает и стоимость хранения эвакуированных транспортных средств на штрафстоянках. Если сейчас каждый час хранения мопедов, мотоциклов и легковушек (категории А, В и М) стоит 52 рубля, то после Нового года тариф повысится на 2 рубля – до 54 рублей. Расценки для категорий C и D вырастут до 107 рублей  в час (+3 рубля). Тягачи будут хранить за 214 рублей в час (+6 рублей), другие негабаритные транспортные средства – за 321 рубль в час (+8 рублей).

Предыдущий раз эвакуация в Петербурге дорожала с 1 января 2019 года. Тогда тарифы увеличились в среднем на 4 процента. Услуги штрафстоянок подорожали на те же 2 рубля для легковых автомобилей.

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В Петербурге дорожает эвакуация автомобилей
{{material_126363}}Согласно новым утвержденным тарифам за эвакуацию легковых автомобилей, а также мопедов и мотоциклов с января 2020 года придется заплатить 3 004 рубля вместо нынешних 2 928 рублей. Прибавка составила 2,6 процента. Владельцы более крупных транспортных средств – легковых автомобилей массой свыше 3,5 тонн и имеющих более 8 пассажирских мест, а также грузовиков и автобусов (категории С и D) должны будут заплатить за эвакуацию 18 026 рублей вместо 17 569 рублей. Негабаритные ТС эвакуируют за 24 035 рублей (сейчас 23,5 тыс. рублей).Подорожает и стоимость хранения эвакуированных транспортных средств на штрафстоянках. Если сейчас каждый час хранения мопедов, мотоциклов и легковушек (категории А, В и М) стоит 52 рубля, то после Нового года тариф повысится на 2 рубля – до 54 рублей. Расценки для категорий C и D вырастут до 107 рублей  в час (+3 рубля). Тягачи будут хранить за 214 рублей в час (+6 рублей), другие негабаритные транспортные средства – за 321 рубль в час (+8 рублей).Предыдущий раз эвакуация в Петербурге дорожала с 1 января 2019 года. Тогда тарифы увеличились в среднем на 4 процента. Услуги штрафстоянок подорожали на те же 2 рубля для легковых автомобилей.
2019-09-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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