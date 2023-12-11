В Петербурге экстренно сел самолет из Нью-Йорка: на борту разбушевался пассажир

11.12.2023, 11:21

Люди, который тратят на дорогу до работы более 60 минут, рискуют впасть в депрессию: исследование

В последнее время при поиске работы люди все чаще обращают внимание, сколько времени им предстоит тратить на дорогу и предусмотрена ли компенсация транспортных расходов. Недавнее исследование установило связь между удаленностью работы от дома и психическим благополучием сотрудников.Читать далее