В Петербурге экстренно сел самолет из Нью-Йорка: на борту разбушевался пассажир
Спустя два часа, после оформления всех необходимых процедур, воздушное судно продолжило полет в аэропорт назначения – в Ташкент. Аэропорт Пулково работает в штатном режиме, подчеркнули в пресс-службе воздушной гавани Северной столицы.
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11.12.2023, 11:21
Люди, который тратят на дорогу до работы более 60 минут, рискуют впасть в депрессию: исследование
В последнее время при поиске работы люди все чаще обращают внимание, сколько времени им предстоит тратить на дорогу и предусмотрена ли компенсация транспортных расходов. Недавнее исследование установило связь между удаленностью работы от дома и психическим благополучием сотрудников.Читать далее
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Страховщики рассказали о росте угонов и назвали модели из группы риска
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11.12.2023, 09:06
Водителей начнут штрафовать за нарушение временных ограничений скорости на информационных табло
Минтранс РФ разработал проект постановления Правительства, который устанавливает требования к дорожным камерам. Среди прочего документ предусматривает штрафы для автомобилистов, превышающих скорость, которая указана на электронных информационных щитах.Читать далее
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Как автомобилисты теряют деньги, которые можно вернуть: эксперт назвал 6 ситуаций
Существует несколько неочевидных ситуаций, в которых автомобилисты могут понести финансовые потери только потому, что недостаточно хорошо знают свои законные права. Юрист рассказал, как вернуть деньги.Читать далее
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Автомобили УАЗ будут собирать в Чечне
На автозаводе «Чеченавто» уже выпускают автомобили Lada Granta и Lada Vesta, а также коммерческие ГАЗели Next. В ближайшее время к ним присоединятся модели Ульяновского автозавода.Читать далее
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На Алтае два человека погибли в ночном ДТП на переезде
В Алтайском крае в ночь на понедельник, 11 декабря, на переезде локомотив протаранил легковой автомобиль, внезапно выехавший перед ним на пути. В результате погибли два человека.Читать далее
-
11.12.2023, 11:21
Люди, который тратят на дорогу до работы более 60 минут, рискуют впасть в депрессию: исследование
В последнее время при поиске работы люди все чаще обращают внимание, сколько времени им предстоит тратить на дорогу и предусмотрена ли компенсация транспортных расходов. Недавнее исследование установило связь между удаленностью работы от дома и психическим благополучием сотрудников.Читать далее
-
11.12.2023, 09:32
Страховщики рассказали о росте угонов и назвали модели из группы риска
Страховые компании начинают подводить первые итоги уходящего года. По их данным в 2023 году число угонов подскочило на 15%. Популярностью у преступников по-прежнему пользуются корейские автомобили.Читать далее
-
11.12.2023, 09:06
Водителей начнут штрафовать за нарушение временных ограничений скорости на информационных табло
Минтранс РФ разработал проект постановления Правительства, который устанавливает требования к дорожным камерам. Среди прочего документ предусматривает штрафы для автомобилистов, превышающих скорость, которая указана на электронных информационных щитах.Читать далее
-
11.12.2023, 08:36
Как автомобилисты теряют деньги, которые можно вернуть: эксперт назвал 6 ситуаций
Существует несколько неочевидных ситуаций, в которых автомобилисты могут понести финансовые потери только потому, что недостаточно хорошо знают свои законные права. Юрист рассказал, как вернуть деньги.Читать далее
-
11.12.2023, 07:31
Автомобили УАЗ будут собирать в Чечне
На автозаводе «Чеченавто» уже выпускают автомобили Lada Granta и Lada Vesta, а также коммерческие ГАЗели Next. В ближайшее время к ним присоединятся модели Ульяновского автозавода.Читать далее
-
11.12.2023, 07:05
На Алтае два человека погибли в ночном ДТП на переезде
В Алтайском крае в ночь на понедельник, 11 декабря, на переезде локомотив протаранил легковой автомобиль, внезапно выехавший перед ним на пути. В результате погибли два человека.Читать далее
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