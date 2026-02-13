Инспекторы начали акцию устрашения: любители дрифта остаются без машин

13 февраля 2026, 08:41
В Петербурге ГАИ массово изымает автомобили дрифтеров для проверки VIN-кодов
В Санкт-Петербурге инспекторы ГАИ начали регулярно изымать автомобили у дрифтеров, отправляя их на длительную экспертизу VIN-кода. Юристы сомневаются в законности таких мер, а водители рискуют остаться без машины на месяцы. Что происходит и к чему готовиться - объясняем подробно.
В Санкт-Петербурге разгорается новый конфликт между автолюбителями и инспекторами ГАИ: теперь автомобили дрифтеров массово отправляются на экспертизу подлинности VIN-кода. Эта практика уже затронула десятки водителей, и последствия могут оказаться куда серьезнее, чем просто штрафы за опасное вождение. Для многих владельцев машин это означает потерю доступа к своему автомобилю на неопределенный срок, а для рынка - тревожный сигнал о возможном ужесточении контроля за любыми нестандартными маневрами на дорогах.
Как сообщает Autonews, с ноября 2025 года сотрудники ГАИ в Петербурге каждую неделю задерживают автомобили, замеченные в дрифте, и отправляют их на специальную стоянку для проведения экспертизы VIN-номера. Формально процедура направлена на выявление перебитых или поддельных идентификационных номеров, однако на практике она стала инструментом давления на любителей экстремального вождения. В результате водители остаются без своих машин на недели, а иногда и месяцы, не имея возможности даже забрать личные вещи из салона.
Экспертиза VIN: как это работает и зачем нужна
VIN-код - это уникальный идентификатор автомобиля, который наносится на кузов еще на заводе. Он содержит информацию о производителе, годе выпуска, комплектации и других характеристиках машины. Проверка подлинности VIN-кода обычно проводится в случаях подозрения на угон или подделку документов, но теперь этот механизм используется и против дрифтеров.
Юристы отмечают, что дрифт-кары часто собираются из разных деталей, купленных на вторичном рынке или взятых с других автомобилей. Это действительно может вызывать вопросы у инспекторов, ведь такие машины нередко становятся объектами внимания правоохранительных органов. Однако, по словам экспертов, в последние месяцы на спецстоянки отправляются не только специально подготовленные для дрифта автомобили, но и обычные машины, владельцы которых просто совершили резкий маневр или прокрутили колеса на скользкой дороге.
Юридические тонкости и спорные моменты
По мнению кандидата юридических наук Дениса Морякова, изначально экспертиза VIN-кода была задумана как мера по борьбе с нелегальными переделками и угонами. Но сейчас она превратилась в способ устрашения и давления на дрифтеров. Водители жалуются, что их автомобили задерживают без объяснения причин, а сроки проведения экспертизы затягиваются на неопределенное время. В одном из случаев известный блогер из Ижевска, которого в сети знают как «Белый Хастлер», уже трижды лишался доступа к машине из-за подозрений в подделке VIN, хотя никаких доказательств нарушений так и не было представлено.
Инспекторы ГАИ объясняют свои действия заботой о безопасности на дорогах. По их словам, дрифтеры игнорируют просьбы устраивать заезды на специальных площадках, поэтому приходится применять более жесткие меры. Однако адвокаты и автоюристы считают, что подобная практика выходит за рамки закона. Сергей Радько из движения «Свобода выбора» называет происходящее примером, когда целесообразность подменяет законность: инспекторы формально назначают экспертизу, чтобы надолго изъять автомобиль, даже если реальных оснований для этого нет.
Последствия для водителей и возможное распространение практики
Согласно подсчетам Autonews, только с начала 2026 года в Петербурге уже не менее десяти автомобилей дрифтеров были отправлены на спецстоянку для проверки VIN. Сроки возврата машин не называются, а пребывание на стоянке может затянуться на месяцы. Если экспертиза не выявляет нарушений, никаких компенсаций или извинений водители не получают. Более того, юристы предупреждают: если автомобиль задержан более чем на 30 дней, это может быть расценено как злоупотребление со стороны инспекторов, ведь по закону проверка должна завершиться в течение месяца.
В феврале 2026 года на площадке у «Газпром Арены» произошел курьезный случай: водитель автоэвакуатора устроил дрифт прямо с машиной на платформе. Его транспорт также был отправлен на длительную экспертизу, и теперь владелец не знает, когда сможет вернуть свой автомобиль. По мнению Ильи Афанасьева, подобные меры стали новым способом борьбы с дрифтерами, который может быть перенят и в других регионах, включая Москву. Однако некоторые эксперты считают, что речь идет скорее о разовой акции устрашения, чем о системной политике.
Законность и риски для всех автомобилистов
Автоюрист Сергей Смирнов подчеркивает: задержание автомобиля возможно только в случаях, прямо предусмотренных законом, например, при управлении в состоянии опьянения или использовании подложных номеров. Простое подозрение не дает инспектору права отправлять машину на стоянку. Тем не менее, в 2025 году к дрифтерам начали применять и уголовную статью 267.1 УК РФ - за действия, угрожающие безопасности эксплуатации транспорта. Максимальное наказание по ней - штраф до 300 тысяч рублей или даже лишение свободы на срок до двух лет.
Ситуация в Петербурге напоминает недавние изменения в законодательстве, связанные с ужесточением контроля за тюнингом автомобилей. В 2026 году вступили в силу новые правила, которые позволяют аннулировать регистрацию машины за неоформленные доработки. Подробнее о том, какие виды тюнинга теперь под запретом и что грозит владельцам, можно узнать в материале о новых штрафах и рисках для автолюбителей.
Пока же в Петербурге водители вынуждены мириться с новой реальностью: любой резкий маневр или дрифт может обернуться не только штрафом, но и потерей машины на долгие недели. Юристы советуют внимательно следить за развитием ситуации и при необходимости обращаться за правовой помощью, если автомобиль был задержан без достаточных оснований.
Похожие материалы
-
15.02.2026, 10:29
Китай готовит новый запрет для автомобильных рулей
В Китае обсуждают новые правила для автомобильных рулей. Власти планируют изменить стандарты безопасности. Ожидаются ограничения для нестандартных конструкций. Решение может повлиять на рынок электрокаров.Читать далее
-
15.02.2026, 08:43
Что делать с СТС при смене адреса: новые правила и штрафы для водителей
Вышло новое разъяснение: при смене прописки автомобилистам теперь обязательно менять СТС. Какие документы потребуются, сколько стоит процедура и что грозит за игнорирование - мало кто знает все нюансы. Разбираемся, почему это важно именно сейчас.Читать далее
-
15.02.2026, 08:02
ОСАГО в 2026: как изменились тарифы и что влияет на стоимость страховки
В 2026 году правила расчета стоимости ОСАГО претерпели заметные изменения. Новые тарифные коридоры, корректировки коэффициентов и свежие подходы к оценке рисков - все это напрямую влияет на цену страховки для автомобилистов.Читать далее
-
14.02.2026, 08:02
Что делать, если ущерб после ДТП превышает лимит ОСАГО в 400 тысяч рублей
Выплаты по ОСАГО ограничены 400 тысячами рублей, но стоимость ремонта часто оказывается выше. Как действовать, если страховая не покрывает все расходы, и реально ли получить недостающую сумму с виновника аварии - разберем подробно.Читать далее
-
13.02.2026, 19:48
Как менялись тарифы ОСАГО: почему стоимость полиса так разнится у разных страховщиков
Стоимость ОСАГО формируется не только из коэффициентов, но и из базовой ставки, которую страховые компании выбирают в рамках коридора, установленного ЦБ. Разбираемся, как этот механизм влияет на цену полиса и почему его границы регулярно пересматривают.Читать далее
-
13.02.2026, 16:01
ВС отправил на пересмотр дело о конфискации авто у семьи после задержания пьяного водителя
Верховный суд неожиданно вернул на пересмотр дело о конфискации автомобиля у семьи из ХМАО после того, как муж был пойман за рулем в состоянии опьянения. Как процессуальные ошибки могут повлиять на судьбу машины и права владельцев и что грозит семьям, если за руль садится не собственник.Читать далее
-
13.02.2026, 11:40
В новых автомобилях исчезнет раздражающая функция: EPA меняет правила
В США принято решение, которое напрямую затронет всех автолюбителей: отменяется обязательная установка системы старт-стоп в новых машинах. Это изменение связано с пересмотром экологических стандартов и может повлиять на привычные технологии в автомобилях.Читать далее
-
13.02.2026, 11:18
Компенсации за возврат авто с браком: как новые правила изменили расчеты
С февраля 2026 года в России изменился порядок возврата автомобилей с заводскими дефектами. Теперь компенсация рассчитывается с учетом износа и года выпуска, а не по цене нового авто. Эксперты объясняют, как это повлияет на автовладельцев.Читать далее
-
13.02.2026, 07:54
Неожиданные риски: почему аварии на малой скорости опаснее, чем кажется
Вышло исследование: аварии на скорости 35 км/ч могут привести к более тяжелым травмам, чем при 50 км/ч. Почему это важно для водителей, и как изменятся требования к безопасности уже с 2026 года - разбираемся в деталях.Читать далее
-
12.02.2026, 19:16
Ледяной дождь: как защитить автомобиль от замерзших дверей и тормозов
Ледяной дождь способен парализовать даже новые автомобили: замерзшие замки, примерзшие двери и опасные тормоза становятся реальной угрозой. Эксперты объясняют, как минимизировать риски и не остаться без машины в самый неподходящий момент.Читать далее
