Автор: Дарья Климова

13 февраля 2026, 08:41

В Петербурге ГАИ массово изымает автомобили дрифтеров для проверки VIN-кодов

Инспекторы начали акцию устрашения: любители дрифта остаются без машин

В Санкт-Петербурге инспекторы ГАИ начали регулярно изымать автомобили у дрифтеров, отправляя их на длительную экспертизу VIN-кода. Юристы сомневаются в законности таких мер, а водители рискуют остаться без машины на месяцы. Что происходит и к чему готовиться - объясняем подробно.

В Санкт-Петербурге разгорается новый конфликт между автолюбителями и инспекторами ГАИ: теперь автомобили дрифтеров массово отправляются на экспертизу подлинности VIN-кода. Эта практика уже затронула десятки водителей, и последствия могут оказаться куда серьезнее, чем просто штрафы за опасное вождение. Для многих владельцев машин это означает потерю доступа к своему автомобилю на неопределенный срок, а для рынка - тревожный сигнал о возможном ужесточении контроля за любыми нестандартными маневрами на дорогах.

Как сообщает Autonews, с ноября 2025 года сотрудники ГАИ в Петербурге каждую неделю задерживают автомобили, замеченные в дрифте, и отправляют их на специальную стоянку для проведения экспертизы VIN-номера. Формально процедура направлена на выявление перебитых или поддельных идентификационных номеров, однако на практике она стала инструментом давления на любителей экстремального вождения. В результате водители остаются без своих машин на недели, а иногда и месяцы, не имея возможности даже забрать личные вещи из салона.

Экспертиза VIN: как это работает и зачем нужна

VIN-код - это уникальный идентификатор автомобиля, который наносится на кузов еще на заводе. Он содержит информацию о производителе, годе выпуска, комплектации и других характеристиках машины. Проверка подлинности VIN-кода обычно проводится в случаях подозрения на угон или подделку документов, но теперь этот механизм используется и против дрифтеров.

Юристы отмечают, что дрифт-кары часто собираются из разных деталей, купленных на вторичном рынке или взятых с других автомобилей. Это действительно может вызывать вопросы у инспекторов, ведь такие машины нередко становятся объектами внимания правоохранительных органов. Однако, по словам экспертов, в последние месяцы на спецстоянки отправляются не только специально подготовленные для дрифта автомобили, но и обычные машины, владельцы которых просто совершили резкий маневр или прокрутили колеса на скользкой дороге.

Юридические тонкости и спорные моменты

По мнению кандидата юридических наук Дениса Морякова, изначально экспертиза VIN-кода была задумана как мера по борьбе с нелегальными переделками и угонами. Но сейчас она превратилась в способ устрашения и давления на дрифтеров. Водители жалуются, что их автомобили задерживают без объяснения причин, а сроки проведения экспертизы затягиваются на неопределенное время. В одном из случаев известный блогер из Ижевска, которого в сети знают как «Белый Хастлер», уже трижды лишался доступа к машине из-за подозрений в подделке VIN, хотя никаких доказательств нарушений так и не было представлено.

Инспекторы ГАИ объясняют свои действия заботой о безопасности на дорогах. По их словам, дрифтеры игнорируют просьбы устраивать заезды на специальных площадках, поэтому приходится применять более жесткие меры. Однако адвокаты и автоюристы считают, что подобная практика выходит за рамки закона. Сергей Радько из движения «Свобода выбора» называет происходящее примером, когда целесообразность подменяет законность: инспекторы формально назначают экспертизу, чтобы надолго изъять автомобиль, даже если реальных оснований для этого нет.

Последствия для водителей и возможное распространение практики

Согласно подсчетам Autonews, только с начала 2026 года в Петербурге уже не менее десяти автомобилей дрифтеров были отправлены на спецстоянку для проверки VIN. Сроки возврата машин не называются, а пребывание на стоянке может затянуться на месяцы. Если экспертиза не выявляет нарушений, никаких компенсаций или извинений водители не получают. Более того, юристы предупреждают: если автомобиль задержан более чем на 30 дней, это может быть расценено как злоупотребление со стороны инспекторов, ведь по закону проверка должна завершиться в течение месяца.

В феврале 2026 года на площадке у «Газпром Арены» произошел курьезный случай: водитель автоэвакуатора устроил дрифт прямо с машиной на платформе. Его транспорт также был отправлен на длительную экспертизу, и теперь владелец не знает, когда сможет вернуть свой автомобиль. По мнению Ильи Афанасьева, подобные меры стали новым способом борьбы с дрифтерами, который может быть перенят и в других регионах, включая Москву. Однако некоторые эксперты считают, что речь идет скорее о разовой акции устрашения, чем о системной политике.

Законность и риски для всех автомобилистов

Автоюрист Сергей Смирнов подчеркивает: задержание автомобиля возможно только в случаях, прямо предусмотренных законом, например, при управлении в состоянии опьянения или использовании подложных номеров. Простое подозрение не дает инспектору права отправлять машину на стоянку. Тем не менее, в 2025 году к дрифтерам начали применять и уголовную статью 267.1 УК РФ - за действия, угрожающие безопасности эксплуатации транспорта. Максимальное наказание по ней - штраф до 300 тысяч рублей или даже лишение свободы на срок до двух лет.

Ситуация в Петербурге напоминает недавние изменения в законодательстве, связанные с ужесточением контроля за тюнингом автомобилей. В 2026 году вступили в силу новые правила, которые позволяют аннулировать регистрацию машины за неоформленные доработки. Подробнее о том, какие виды тюнинга теперь под запретом и что грозит владельцам, можно узнать в материале о новых штрафах и рисках для автолюбителей.

Пока же в Петербурге водители вынуждены мириться с новой реальностью: любой резкий маневр или дрифт может обернуться не только штрафом, но и потерей машины на долгие недели. Юристы советуют внимательно следить за развитием ситуации и при необходимости обращаться за правовой помощью, если автомобиль был задержан без достаточных оснований.

