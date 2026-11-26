26 ноября 2026, 10:20
На каких улицах Петербурга скоро появятся трамваи без водителя
На каких улицах Петербурга скоро появятся трамваи без водителя
На улице Шаврова готовят испытания новой модели. Круговой обзор обеспечат датчики по периметру корпуса. За управлением останется водитель-испытатель. После полигона вагон планируют вывести на городские линии.
Сенсоры по всему периметру нового трамвая должны гарантировать обзор на 360 градусов. Положение вагона на линии будут определять по заранее созданной цифровой трехмерной карте маршрута. Алгоритмы ВАРТС-1 разрабатывают для самостоятельного движения по маршруту, не только для помощи водителю. Однако в кабине останется водитель-испытатель: он сможет контролировать испытания и при необходимости вмешаться.
Основой для разработки высокоавтоматизированного рельсового транспортного средства рассматривают вагон «Богатырь-М» производства «ПК Транспортные системы». Его планируют оснастить сенсорами кругового обзора. В вагоне установят вычислительные блоки и оборудуют отдельное рабочее место для испытателя. В Петербурге завершили научно-исследовательскую стадию проекта, теперь он перешел к опытно-конструкторской разработке во время экспериментального правового режима для беспилотного транспорта. В апреле 2026 года научно-технический совет Комитета по транспорту поддержал развитие технологий искусственного интеллекта на рельсовом транспорте.
Сначала ВАРТС-1 должен пройти испытания на закрытом полигоне СПб ГУП «Горэлектротранс» на улице Шаврова. Минпромторг определил площадку как объект для испытаний беспилотного транспорта. После завершения опытно-конструкторских работ разработчики планируют вывести вагон на улично-дорожную сеть. Первые такие испытания могут начаться весной, после необходимой подготовки. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков отмечал, что в вагоне будет находиться водитель-испытатель.
На улице Шаврова с 2024 года испытывают другой петербургский трамвай с автопилотом на базе искусственного интеллекта. У этой модели датчики установлены в передней части кабины, а ВАРТС-1 проектируют с датчиками по всему периметру вагона. Испытываемый трамвай распознает светофоры и скоростные ограничения, а также препятствия на рельсах, включая пешеходов и автомобили. Он способен остановиться перед ними. Система корректирует торможение с учетом погодных условий, а водитель может перехватить управление в любой момент.
Город также заявляет о четырехлетнем опыте эксплуатации примерно 360 вагонов с системами активной безопасности и помощи водителю. В 2024 году трамвай прошел конкурсную трассу без вмешательства человека и соблюдал скоростные ограничения. Его результат сопоставили с показателями пяти лучших водителей.
Для дальнейших испытаний беспилотных вагонов рассматривают зоны в Приморском и Выборгском районах, а также в Невском и Красносельском. Эти направления входят в количество перспективных зон испытаний. На улице Шаврова техника должна пройти конструкторские проверки в закрытом режиме до конца 2026 года, после чего вагон планируют вывести на городские линии. О разработке сообщила пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс». Полигон на улице Шаврова ранее оценил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.
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