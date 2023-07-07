В Петербурге хотят собирать кроссоверы Chery под брендом Lada
Сейчас сразу два независимых источника подтвердили, что Chery обсуждает с АвтоВАЗом вопрос локализации в Петербурге производства двух кроссоверов – Tiggo 7 Pro и Tiggo 8. Окончательной договоренности пока не достигнуто. Несколько автомобилей Chery уже побывали на заводе «Лада Санкт-Петербург», где с ними познакомились технические специалисты предприятия.
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17.05.2023, 17:11
В центре Петербурга поспорили водители Chevrolet Tahoe и Chery Tiggo: один обстрелян, другой задержан
Пресс-служба петербургского главка рассказала о дорожном конфликте, который произошел во вторник утром в центре города. Когда аргументы в споре закончились, один из участников достал пистолет.Читать далее
-
16.04.2023, 10:54
5 самых доступных 7-местных кроссоверов в России в апреле 2023 года
Семиместный кроссовер может стать оптимальным выбором для большой семьи и отличной заменой минивэну. Самый доступный вариант обойдется в апреле 2023 года в 2,3 млн рублей.Читать далее
-
30.01.2023, 00:01
Самые доступные 7-местные кроссоверы в России в 2023 году
Семиместные кроссоверы можно считать оптимальным вариантом для больших семей. Единственный их недостаток – цена. Стоят 7-местные версии ощутимо дороже своих 5-местных «собратьев».Читать далее
-
23.10.2022, 13:07
Самые недорогие 7-местные кроссоверы в России в октябре 2022 года
Вместительные трехрядные кроссоверы могут стать отличным выбором для больших семей. В сегменте бюджетных моделей на российском рынке сейчас безраздельно властвуют китайские производители.Читать далее
-
31.08.2022, 18:03
Chery показала обновленный Tiggo 8: изменений много
Компания Chery официально представила обновленный кроссовер Tiggo 8 2023 модельного года. Автомобиль обзавелся свежим интерьером, новой коробкой передач и приятными опциями.Читать далее
-
25.07.2022, 00:07
5 лучших китайских семейных вседорожников (и сколько они стоят)
Популярность кроссоверов растет во всем мире и наша страна здесь не исключение. Машины сегмента SUV ценят за практичность, вместительность, комфорт и безопасность. Сейчас выбор брендов на российском рынке значительно сократился, но китайские марки пока не сдают позиции.Читать далее
- 1 429 000 РChery Tiggo 7 2019 в Москве
- 1 550 000 РChery Tiggo 7 2019 в Москве
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