В Петербурге хотят собирать кроссоверы Chery под брендом Lada

Как выяснил инсайдерский телеграм-канал «Автопоток» , АвтоВАЗ и Chery возобновили переговоры о локализации производства китайских автомобилей на петербургском заводе. Ранее компаниям не удалось договориться из-за того, что китайцы не хотели давать на сборку самые свежие модели. Одновременно Chery обсуждала с «Авилоном» локализацию своих моделей на калужском заводе Volkswagen, но и там, похоже, не достигла успеха.

Сейчас сразу два независимых источника подтвердили, что Chery обсуждает с АвтоВАЗом вопрос локализации в Петербурге производства двух кроссоверов – Tiggo 7 Pro и Tiggo 8. Окончательной договоренности пока не достигнуто. Несколько автомобилей Chery уже побывали на заводе «Лада Санкт-Петербург», где с ними познакомились технические специалисты предприятия.

Упомянутые модели: Chery Tiggo 7 (от 1 199 900 Р ) , Chery Tiggo 8 (от 1 409 900 Р )

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