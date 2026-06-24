Велосипед приравняют к авто - штрафы вырастут, права могут забрать

В Петербурге хотят увеличить штрафы для пьяных велосипедистов до 15 тысяч рублей

В Санкт-Петербурге обсуждают ужесточение наказаний для велосипедистов, нарушающих ПДД. Штрафы могут вырасти до 15 тысяч рублей, а за серьезные проступки - лишение водительских прав. Почему власти решили пойти на такие меры и как это повлияет на всех участников движения - разбираемся, что изменится и кому стоит быть особенно внимательным.

В Санкт-Петербурге обсуждают ужесточение наказаний для велосипедистов, нарушающих ПДД. Штрафы могут вырасти до 15 тысяч рублей, а за серьезные проступки - лишение водительских прав. Почему власти решили пойти на такие меры и как это повлияет на всех участников движения - разбираемся, что изменится и кому стоит быть особенно внимательным.

В Санкт-Петербурге готовятся к серьезным переменам для всех, кто передвигается по городу на велосипеде. Власти обсуждают возможность ужесточения наказаний за нарушения ПДД велосипедистами - штрафы могут вырасти в десять раз, а в отдельных случаях речь идет даже о лишении водительских прав. Эта инициатива вызвала широкий резонанс среди автомобилистов и курьеров, ведь последствия коснутся не только любителей двухколесного транспорта, но и всех участников дорожного движения.

Поводом для обсуждения стал недавний инцидент у Театра им. Андрея Миронова на Петроградской стороне. Группа велосипедистов на пешеходном переходе сбила пожилую женщину, которая переходила дорогу на зеленый свет. Пострадавшую госпитализировали, а виновники скрылись с места происшествия. Как пишет Российская Газета, случайным свидетелем оказался председатель Общественной палаты Ленинградской области Александр Габитов, который успел сфотографировать нарушителей. По предварительным данным, это были участники велоклуба из Уфы, их личности уже установлены.

На заседании транспортной комиссии Заксобрания Петербурга представитель Госавтоинспекции Павел Кузнецов сообщил, что с начала 2026 года в авариях с участием велосипедистов пострадали 159 человек, причем 80% случаев связаны с велокурьерами. Сейчас штраф за нарушение ПДД на велосипеде составляет всего 1000-1500 рублей, что выглядит несерьезно на фоне стоимости современных велосипедов, которые могут стоить как подержанная иномарка. В ГАИ считают, что за езду в нетрезвом виде на велосипеде справедливым наказанием было бы лишение водительских прав и штраф в 45 тысяч рублей, как для автомобилистов. Однако депутаты решили, что достаточно увеличить штраф до 15 тысяч рублей, чтобы дисциплинировать нарушителей.

Обсуждение новых мер вызвало споры: одни считают, что ужесточение правил поможет снизить число аварий, другие опасаются, что это ударит по велокурьерам и обычным горожанам, которые выбирают велосипед как альтернативу автомобилю. Важно отметить, что большинство велосипедистов в России имеют водительские права, поэтому угроза их лишения может стать серьезным сдерживающим фактором. Как показывает практика, ужесточение наказаний часто приводит к снижению числа нарушений, хотя и вызывает недовольство среди части общества.

В контексте новых инициатив стоит вспомнить, что россияне в целом уделяют большое внимание безопасности на дорогах, но иногда забывают о собственном здоровье. Например, согласно опросу о привычках водителей, большинство следит за состоянием машины чаще, чем за своим самочувствием. Это подчеркивает, насколько важна профилактика и дисциплина не только для автомобилистов, но и для всех участников движения.

Если новые штрафы будут приняты, Петербург станет одним из первых городов России, где велосипедистов начнут штрафовать почти как автомобилистов. Это может стать примером для других регионов и изменить отношение к безопасности на дорогах. По информации Российская Газета, обсуждение продолжается, и окончательное решение будет принято после анализа всех последствий для горожан и транспортной системы.