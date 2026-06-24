Велосипед приравняют к авто - штрафы вырастут, права могут забрать

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

24 июня 2026, 08:46

В Петербурге хотят увеличить штрафы для пьяных велосипедистов до 15 тысяч рублей

В Петербурге хотят увеличить штрафы для пьяных велосипедистов до 15 тысяч рублей

Велосипед приравняют к авто - штрафы вырастут, права могут забрать

В Петербурге хотят увеличить штрафы для пьяных велосипедистов до 15 тысяч рублей

В Санкт-Петербурге обсуждают ужесточение наказаний для велосипедистов, нарушающих ПДД. Штрафы могут вырасти до 15 тысяч рублей, а за серьезные проступки - лишение водительских прав. Почему власти решили пойти на такие меры и как это повлияет на всех участников движения - разбираемся, что изменится и кому стоит быть особенно внимательным.

В Санкт-Петербурге обсуждают ужесточение наказаний для велосипедистов, нарушающих ПДД. Штрафы могут вырасти до 15 тысяч рублей, а за серьезные проступки - лишение водительских прав. Почему власти решили пойти на такие меры и как это повлияет на всех участников движения - разбираемся, что изменится и кому стоит быть особенно внимательным.

В Санкт-Петербурге готовятся к серьезным переменам для всех, кто передвигается по городу на велосипеде. Власти обсуждают возможность ужесточения наказаний за нарушения ПДД велосипедистами - штрафы могут вырасти в десять раз, а в отдельных случаях речь идет даже о лишении водительских прав. Эта инициатива вызвала широкий резонанс среди автомобилистов и курьеров, ведь последствия коснутся не только любителей двухколесного транспорта, но и всех участников дорожного движения.

Поводом для обсуждения стал недавний инцидент у Театра им. Андрея Миронова на Петроградской стороне. Группа велосипедистов на пешеходном переходе сбила пожилую женщину, которая переходила дорогу на зеленый свет. Пострадавшую госпитализировали, а виновники скрылись с места происшествия. Как пишет Российская Газета, случайным свидетелем оказался председатель Общественной палаты Ленинградской области Александр Габитов, который успел сфотографировать нарушителей. По предварительным данным, это были участники велоклуба из Уфы, их личности уже установлены.

На заседании транспортной комиссии Заксобрания Петербурга представитель Госавтоинспекции Павел Кузнецов сообщил, что с начала 2026 года в авариях с участием велосипедистов пострадали 159 человек, причем 80% случаев связаны с велокурьерами. Сейчас штраф за нарушение ПДД на велосипеде составляет всего 1000-1500 рублей, что выглядит несерьезно на фоне стоимости современных велосипедов, которые могут стоить как подержанная иномарка. В ГАИ считают, что за езду в нетрезвом виде на велосипеде справедливым наказанием было бы лишение водительских прав и штраф в 45 тысяч рублей, как для автомобилистов. Однако депутаты решили, что достаточно увеличить штраф до 15 тысяч рублей, чтобы дисциплинировать нарушителей.

Обсуждение новых мер вызвало споры: одни считают, что ужесточение правил поможет снизить число аварий, другие опасаются, что это ударит по велокурьерам и обычным горожанам, которые выбирают велосипед как альтернативу автомобилю. Важно отметить, что большинство велосипедистов в России имеют водительские права, поэтому угроза их лишения может стать серьезным сдерживающим фактором. Как показывает практика, ужесточение наказаний часто приводит к снижению числа нарушений, хотя и вызывает недовольство среди части общества.

В контексте новых инициатив стоит вспомнить, что россияне в целом уделяют большое внимание безопасности на дорогах, но иногда забывают о собственном здоровье. Например, согласно опросу о привычках водителей, большинство следит за состоянием машины чаще, чем за своим самочувствием. Это подчеркивает, насколько важна профилактика и дисциплина не только для автомобилистов, но и для всех участников движения.

Если новые штрафы будут приняты, Петербург станет одним из первых городов России, где велосипедистов начнут штрафовать почти как автомобилистов. Это может стать примером для других регионов и изменить отношение к безопасности на дорогах. По информации Российская Газета, обсуждение продолжается, и окончательное решение будет принято после анализа всех последствий для горожан и транспортной системы.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Производство кроссоверов Jeland в России: как устроен завод в Петербурге
Экспедиционный УАЗ «Патриот»: новая версия для тяжелого бездорожья появится в 2027 году
JELAND J7 выходит на рынок: комплектации и цены объявлены
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ставропольский край Магнитогорск Красноярск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться