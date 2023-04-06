В Петербурге и Ленобласти объявили ночную охоту на пьяных водителей

Ранее мы писали Видео: полиция со стрельбой гонялась в Петербурге за пьяным водителем Инцидент произошел еще в ночь на 10 марта, но только сейчас пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти опубликовала ... Читать далее

Рейды ГИБДД пройдут на территории города и области. Даты уже согласованы: в ночь с 07 на 08 апреля, с 08 на 09 апреля, с 09 на 10 апреля, с 21 на 22 апреля, с 22 на 23 апреля и с 23 на 24 апреля, сообщает издание Gazeta.SPb со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Госавтоинспекции напомнили, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, согласно ст. 12.8 КоАП РФ, предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет. Если водитель повторно попадается пьяным за рулем, для него наступает уголовная ответственность.

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