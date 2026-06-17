Почему мотосезон стартовал раньше и чем это обернулось для водителей

В Петербурге и Ленобласти за месяц выявили сотни нарушений среди мотоциклистов

В регионе фиксируют всплеск нарушений среди мотоциклистов. Причины и последствия остаются неочевидными. Эксперты анализируют ситуацию. Подробности - в нашем материале.

В регионе фиксируют всплеск нарушений среди мотоциклистов. Причины и последствия остаются неочевидными. Эксперты анализируют ситуацию. Подробности - в нашем материале.

С началом мотосезона в Санкт-Петербурге и Ленинградской области сотрудники Госавтоинспекции столкнулись с резким увеличением числа нарушений среди водителей двухколесного транспорта. За период с 15 мая по 14 июня инспекторы зарегистрировали 569 случаев несоблюдения правил дорожного движения. В числе нарушителей оказались и несовершеннолетние - их насчитали 26 человек.

По информации Мойка78, наиболее часто мотоциклистов останавливали за управление транспортом без водительских прав. Таких эпизодов зафиксировано 81. Кроме того, девять водителей были задержаны за езду в состоянии опьянения, а еще 16 отказались проходить медицинское освидетельствование. За этот месяц на специализированные стоянки отправили 52 мотоцикла, что говорит о серьезности ситуации на дорогах.

Общее число привлеченных к ответственности водителей превысило 560 человек. Причиной столь раннего старта мотосезона стала необычно теплая весна. Уже 14 марта байкеры неофициально открыли сезон в Северной столице, что привело к увеличению числа происшествий на дорогах.

В первый же день неофициального открытия сезона на Индустриальном проспекте произошло ДТП с участием мотоцикла. Позже, 7 июня, на Васильевском острове мотоциклиста придавило его же транспортным средством после столкновения с легковым автомобилем. А 15 июня под Петербургом погиб 27-летний байкер, когда на трассу внезапно выбежал лось и столкновение оказалось неизбежным.

Эксперты отмечают, что ранний старт сезона и высокая активность мотоциклистов требуют особого внимания со стороны как водителей, так и инспекторов. Водителям советуют соблюдать осторожность, особенно в условиях нестабильной погоды и увеличенного трафика. Власти региона продолжают усиливать контроль за ситуацией, чтобы снизить количество аварий и нарушений на дорогах.