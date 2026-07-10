Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Элина Градова

10 июля 2026, 10:49

В Петербурге инспекторы проверили картодромы перед стартом сезона

В Петербурге инспекторы проверили картодромы перед стартом сезона

Почему картинг-клубы города оказались под особым контролем

В Петербурге инспекторы проверили картодромы перед стартом сезона

В Петербурге завершилась масштабная инспекция картодромов. Проверяли безопасность трасс и состояние техники. Эксперты уделили особое внимание мелким деталям. Итоги проверки удивили многих.

В Петербурге завершилась масштабная инспекция картодромов. Проверяли безопасность трасс и состояние техники. Эксперты уделили особое внимание мелким деталям. Итоги проверки удивили многих.

В преддверии нового сезона инспекторы Гостехнадзора Санкт-Петербурга провели комплексную проверку всех городских картодромов. Особое внимание уделялось соответствию площадок техническим стандартам, а также состоянию болидов и систем безопасности. Проверяющие тщательно изучили, насколько надежны ремни, исправны ли моторы и соответствуют ли размеры трасс установленным требованиям. По регламенту, каждая трасса должна позволять одновременно находиться на ней минимум трем картам.

Как сообщает Gazeta.SPb, большинство владельцев картинг-клубов ответственно подходят к содержанию своих объектов. Многие предприниматели не только поддерживают технику в рабочем состоянии, но и создают дополнительные зоны безопасности, чтобы минимизировать риски для посетителей. Эксперты отметили, что на многих трассах предусмотрены специальные демпфирующие системы с резиновыми амортизаторами, которые эффективно гасят удары при столкновениях.

В ведомстве подчеркивают: картинг относится к аттракционам с повышенным уровнем опасности. На трассах участвуют как взрослые, так и дети, поэтому требования к безопасности здесь особенно строгие. Инспекторы обращали внимание на наличие дуг безопасности, исправность систем экстренного отключения мотора и качество покрытия трассы. В ходе рейдов выявлялись незначительные недочеты, которые оперативно устранялись на месте.

Старшие механики клубов отмечают, что современные картодромы оснащаются не только стандартными средствами защиты, но и дополнительными элементами, повышающими уровень безопасности. Например, на некоторых площадках внедрены системы автоматического отключения двигателя при аварийной ситуации, а также усиленные ремни и специальные ограждения.

Все городские аттракционы находятся под постоянным контролем Гостехнадзора. Плановые и внеплановые проверки позволяют своевременно выявлять и устранять возможные нарушения. В случае серьезных отклонений деятельность клуба может быть временно приостановлена до полного устранения проблем. Такой подход, по мнению специалистов, способствует формированию безопасной среды для любителей картинга и снижает вероятность инцидентов на трассах.

В целом, результаты проверки показали, что большинство картинг-клубов Петербурга соответствуют современным стандартам безопасности и готовы к приему посетителей в новом сезоне. Однако инспекторы напоминают: даже при высоком уровне оснащения важно соблюдать правила поведения на трассе и внимательно относиться к инструкциям персонала.

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