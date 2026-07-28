Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дмитрий Новиков

28 июля 2026, 10:54

В Петербурге исчезли новые Geely EX5: дилеры сняли электрокары с продажи

В Петербурге исчезли новые Geely EX5: дилеры сняли электрокары с продажи

Гибриды побеждают: как меняется стратегия Geely в России на фоне исчезновения EX5

В Петербурге исчезли новые Geely EX5: дилеры сняли электрокары с продажи

В Санкт-Петербурге дилеры неожиданно прекратили продажи новых Geely EX5. Модель недавно появилась на рынке, но уже стала дефицитной. Что происходит с поставками и как это отражается на покупателях - разбираемся в деталях. Эксперты отмечают, что ситуация может повлиять на весь сегмент электромобилей в регионе.

В Санкт-Петербурге дилеры неожиданно прекратили продажи новых Geely EX5. Модель недавно появилась на рынке, но уже стала дефицитной. Что происходит с поставками и как это отражается на покупателях - разбираемся в деталях. Эксперты отмечают, что ситуация может повлиять на весь сегмент электромобилей в регионе.

В дилерских центрах Санкт-Петербурга больше нельзя приобрести новые электромобили Geely EX5. Эта модель, появившаяся на российском рынке весной прошлого года, быстро привлекла внимание покупателей, однако теперь полностью исчезла из официальных предложений. Как пишет AutoRun SPb, отсутствие Geely EX5 подтверждается не только в автосалонах, но и на сайте официального импортера марки.

Ситуация выглядит особенно примечательно на фоне того, что еще недавно Geely активно продвигала свои электрокары в России. Вслед за стандартной версией EX5 осенью прошлого года на рынок вышла гибридная модификация Geely EX5 EM-i, которая, напротив, продолжает оставаться в продаже и пользуется спросом.

По итогам первых шести месяцев текущего года в Петербурге было зарегистрировано всего 12 новых Geely EX5. Для сравнения, гибридных EX5 EM-i за тот же период поставили на учет 289 экземпляров. Такая разница в цифрах может указывать на изменение стратегии бренда или сложности с поставками чисто электрических версий.

Причины исчезновения Geely EX5 из салонов официально не комментируются. Однако, по данным AutoRun SPb, дилеры не ожидают новых поставок этой модели в ближайшее время. Некоторые эксперты связывают ситуацию с логистическими трудностями и изменениями в структуре импорта, а также с растущим интересом к гибридным автомобилям, которые сочетают преимущества электромотора и бензинового двигателя.

Если Вы не знали, Geely - один из крупнейших китайских автопроизводителей, активно развивающий направление электромобилей и гибридов. Компания основана в 1986 году и с тех пор стала заметным игроком на мировом рынке. В России бренд представлен с 2013 года и за последние годы существенно расширил модельный ряд. Geely EX5 - это компактный городской электрокроссовер, рассчитанный на массового потребителя. Гибридная версия EX5 EM-i отличается увеличенным запасом хода и возможностью подзарядки от сети, что делает ее более универсальной для российских условий.

Судя по имеющимся данным, исчезновение Geely EX5 из продажи может быть связано с корректировкой ассортимента в пользу гибридных моделей, которые показывают более стабильный спрос. Кроме того, ситуация подчеркивает, что рынок электромобилей в России по-прежнему сталкивается с вызовами - от логистики до инфраструктуры зарядки. Для покупателей это означает необходимость внимательнее следить за изменениями в предложениях дилеров и быть готовыми к неожиданным переменам на рынке.

Упомянутые модели: Geely EX5
Упомянутые марки: Geely
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