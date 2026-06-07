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Автор: Элина Градова

7 июня 2026, 13:05

В Петербурге изменили порядок установки шлагбаумов во дворах МКД

В Петербурге изменили порядок установки шлагбаумов во дворах МКД

Жильцам стало проще ограничить въезд во двор для посторонних - новые правила уже действуют

В Петербурге изменили порядок установки шлагбаумов во дворах МКД

В Северной столице обновили процедуру установки шлагбаумов. Новые требования сокращают бюрократию. Теперь жильцы могут быстрее организовать контроль доступа. Подробности - в нашем материале.

В Северной столице обновили процедуру установки шлагбаумов. Новые требования сокращают бюрократию. Теперь жильцы могут быстрее организовать контроль доступа. Подробности - в нашем материале.

В Санкт-Петербурге с июня 2026 года действует обновленный регламент, который значительно облегчает процесс установки шлагбаумов во дворах многоквартирных домов. Теперь жильцы могут быстрее и проще организовать ограничение въезда на придомовую территорию, не сталкиваясь с прежними бюрократическими сложностями.

Как сообщает Мойка78, теперь для установки шлагбаума достаточно получить разрешение от Комитета имущественных отношений (КИО) на использование земельного участка. Разработка отдельного проекта благоустройства больше не требуется, что существенно сокращает сроки и снижает затраты на оформление документов.

Ранее процедура была куда сложнее: требовалось согласование с администрацией района, ГАИ, пожарным надзором и другими инстанциями. Кроме того, обязательным этапом было проектирование благоустройства, а если земля под домом не оформлена в собственность жильцов, процесс мог затянуться на месяцы.

Сейчас для подачи заявки в КИО достаточно подготовить пакет документов, в который входит решение общего собрания собственников. К этому решению необходимо приложить схему размещения шлагбаума, описание технических характеристик (тип, размеры, внешний вид) и другие сведения. Документы можно подать как через МФЦ, так и в электронном виде.

Решение собрания собственников должно быть принято не менее чем двумя третями голосов. В нем обязательно указываются ответственный за эксплуатацию, источник финансирования, порядок въезда автомобилей, а также правила доступа для пешеходов и экстренных служб. Важно, чтобы интересы всех жильцов были учтены, а спецтранспорт - пожарные, скорая, полиция, коммунальные службы - имел свободный проезд.

К шлагбаумам предъявляются отдельные требования: они не должны мешать проезду спецтехники и ограничивать доступ к инфраструктуре, такой как контейнерные площадки или детские зоны. Также необходимо соблюдать нормы пожарной безопасности: устройство должно автоматически разблокироваться при пожаре или иметь возможность ручного открытия при круглосуточном дежурстве.

Ранее отсутствие полного пакета разрешений или нарушение норм могло привести к принудительному демонтажу шлагбаума. Теперь, благодаря новым правилам, процесс стал прозрачнее и доступнее для большинства жителей города.

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