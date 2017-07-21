21 июля 2017, 14:44
В Петербурге мосты разведут днем
Впервые в истории Санкт-Петербурга в дневное время суток будут одновременно подняты четыре переправы через Неву. 23 и 30 июля с 09.25 до 11.50, а также 28 июля с 09.25 до 13.20 в городе разведут Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты.
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На период разводки мостов 23,28 и 30 июля проезд по Центральному участку Западного скоростного диаметра будет бесплатным. Вместе с тем, жителям южных районов рекомендуется в это время пользоваться Большим Обуховским мостом в составе Кольцевой автомобильной дороги (Вантовый мост), а жителям восточных районов – Большеохтинским мостом и мостом Александра Невского. Такие меры позволят избежать образования «тупиковых» маршрутов и сохранить связную сеть магистралей даже с учётом разведения мостов.
Пропускная способность альтернативных магистралей и мостов намного ниже ожидаемого на них спроса, поэтому транспортные заторы на период дневных разводок неизбежны. Ориентировочно максимальные затруднения на дорогах будут продолжаться с 08.00 до 14.30.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
эта мера была придумана как антикоррупционная, сколько в те годы оборотней было... каждый день сообщалось об этом в сми, решили снова вернуться к этому?
Доброе время суток автолюбители. Делюсь опытом приобретения Лифан х60, который был на тесте. Кузов новый, третий – красотка!! Брал за 800000, выгода получилось около 160000. Обкатку прошла, пробег что-то около 6000, ТО пройдено. Допами «нашпигована», есть всё по максимуму, с половиной еще сам не разобрался) ...
Машина хорошая. Полностью согласен на счет цены, сейчас очень даже приемлема для нового Лифана. Кстати двигатель прекрасный для авто бизнес-класса за 900к
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