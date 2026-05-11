Трагедия на проспекте Ударников - как обычное утро обернулось бедой

11 мая 2026, 13:54
В Петербурге мусоровоз сбил пенсионерку во дворе: возбуждено уголовное дело
В Красногвардейском районе Петербурга произошел несчастный случай. Следователи начали проверку. Водителю грозит серьезная ответственность. Расследование продолжается.
Утро 10 мая в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга началось с трагедии. Во дворе дома на проспекте Ударников, 27 корпус 2, произошел смертельный инцидент с участием мусоровоза. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, около 07:25 водитель мусоровоза марки «Джак», которому 63 года, начал движение задним ходом, не убедившись в отсутствии препятствий, рассказывает Piter.tv.
В этот момент во дворе находилась 88-летняя женщина. Водитель не заметил пешехода и совершил наезд. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия, несмотря на оперативное прибытие экстренных служб. Соседи и очевидцы были шокированы случившимся, а район погрузился в атмосферу тревоги и скорби.
Главное следственное управление ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области незамедлительно инициировало уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ. Эта статья предусматривает ответственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека. Водителю мусоровоза избрана мера процессуального принуждения - обязательство о явке.
Следователи продолжают выяснять все обстоятельства происшествия. Особое внимание уделяется техническому состоянию мусоровоза, а также действиям водителя в момент аварии. Эксперты анализируют записи с камер наблюдения, чтобы восстановить полную картину событий. В ближайшее время будут проведены дополнительные допросы свидетелей и назначены необходимые экспертизы.
Жители района обеспокоены безопасностью во дворах, где часто передвигается спецтехника. Многие отмечают, что подобные трагедии можно было бы предотвратить при более строгом контроле за движением транспорта в жилых зонах. Власти города уже пообещали рассмотреть меры по усилению безопасности на подобных участках.
Расследование продолжается, и следственные органы обещают держать общественность в курсе новых подробностей. Семья погибшей пенсионерки получает необходимую поддержку, а водителю предстоит ответить перед законом за случившееся.
