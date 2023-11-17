В Петербурге на Lada Largus случайно уронили 10-тонный противовес: видео
К счастью, в легковом автомобиле никого не было. Обошлось без пострадавших, но движение по участку дороги оказалось затруднено. Судя по опубликованной фотографии, многотонный груз расплющил в лепешку всю левую сторону Lada Largus. Если бы в салоне находились люди, им бы вряд ли удалось выжить.
-
01.11.2023, 07:09
АвтоВАЗ рассказал, когда и где возобновит сборку Lada Largus (и сколько будет стоить переезд)
Последние серийные автомобили семейства Lada Largus сошли с конвейера завода в Тольятти в августе 2023 года. Руководство АвтоВАЗа решило перенести сборку в другой регион. Пока переезд идет в соответствии с графиком.Читать далее
-
16.10.2023, 17:06
Подробности массовой аварии в Ленобласти, где погибла девушка: водитель грузовика просто остановился помочь
Ранним утром в понедельник, 16 октября, на трассе «Сортавала» в Ленинградской области произошло несколько массовых аварий с участием в общей сложности полутора десятков автомобилей. В одной из них погибла молодая девушка.Читать далее
-
22.09.2023, 16:04
Корпоративные автопарки: названы самые востребованные автомобили
Требования, предъявляемые к корпоративным и частным автомобилям, закономерно отличаются. Эксперты аналитического агентства «Автостат» рассказали, какие легковые автомобили чаще всего встречаются во владении юридических лиц.Читать далее
-
11.09.2023, 07:59
Lada Largus из последней партии начали отгружать дилерам
В августе на АвтоВАЗе в Тольятти собрали партию из 650 автомобилей семейства Lada Largus, последнюю перед масштабным переездом производства модели в Ижевск. Сейчас машины начали отправлять дилерам.Читать далее
-
04.09.2023, 10:50
В России завершились продажи Lada Largus
С официального сайта Lada исчезли цены семейства Lada Largus. Последнюю партию из шести с половиной сотен автомобилей собрали в Тольятти во второй половине августа. Производство модели начинают переносить в Ижевск.Читать далее
-
29.08.2023, 17:09
Собирать автомобили Lada помогут корейцы
После введения антироссийских санкций АвтоВАЗ столкнулся с серьезными трудностями, связанными с поставками комплектующих. Особенно непросто сложилась судьба семейства Lada Largus, уровень локализации которого был минимальным.Читать далее
-
01.11.2023, 07:09
АвтоВАЗ рассказал, когда и где возобновит сборку Lada Largus (и сколько будет стоить переезд)
Последние серийные автомобили семейства Lada Largus сошли с конвейера завода в Тольятти в августе 2023 года. Руководство АвтоВАЗа решило перенести сборку в другой регион. Пока переезд идет в соответствии с графиком.Читать далее
-
16.10.2023, 17:06
Подробности массовой аварии в Ленобласти, где погибла девушка: водитель грузовика просто остановился помочь
Ранним утром в понедельник, 16 октября, на трассе «Сортавала» в Ленинградской области произошло несколько массовых аварий с участием в общей сложности полутора десятков автомобилей. В одной из них погибла молодая девушка.Читать далее
-
22.09.2023, 16:04
Корпоративные автопарки: названы самые востребованные автомобили
Требования, предъявляемые к корпоративным и частным автомобилям, закономерно отличаются. Эксперты аналитического агентства «Автостат» рассказали, какие легковые автомобили чаще всего встречаются во владении юридических лиц.Читать далее
-
11.09.2023, 07:59
Lada Largus из последней партии начали отгружать дилерам
В августе на АвтоВАЗе в Тольятти собрали партию из 650 автомобилей семейства Lada Largus, последнюю перед масштабным переездом производства модели в Ижевск. Сейчас машины начали отправлять дилерам.Читать далее
-
04.09.2023, 10:50
В России завершились продажи Lada Largus
С официального сайта Lada исчезли цены семейства Lada Largus. Последнюю партию из шести с половиной сотен автомобилей собрали в Тольятти во второй половине августа. Производство модели начинают переносить в Ижевск.Читать далее
-
29.08.2023, 17:09
Собирать автомобили Lada помогут корейцы
После введения антироссийских санкций АвтоВАЗ столкнулся с серьезными трудностями, связанными с поставками комплектующих. Особенно непросто сложилась судьба семейства Lada Largus, уровень локализации которого был минимальным.Читать далее
- 960 000 РВАЗ (Lada) Ларгус 2015 в Москве
- 1 430 000 РВАЗ (Lada) Largus 2021 в Москве
- 1 347 000 РВАЗ (Lada) Ларгус 2021 в Москве
- 2 150 000 РВАЗ (Lada) Ларгус 2022 в Москве
- 1 415 000 РВАЗ (Lada) Largus, I 2019 в Москве
- 1 899 900 РВАЗ (Lada) Largus 2021 в Зеленограде
- 850 000 РВАЗ (Lada) Largus 2015 в Зеленограде
- 1 365 000 РВАЗ (Lada) Largus 2019 в Москве
- 1 899 000 РВАЗ (Lada) Largus 2021 в Москве
- 1 339 000 РВАЗ (Lada) Largus 2019 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий