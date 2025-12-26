Серьезное ДТП на Бестужевской: как развивались события и что ждет обвиняемого

26 декабря 2025, 16:39
В Петербурге начнется суд над водителем Chevrolet после аварии с мотоциклистом
В Петербурге начнется суд над водителем Chevrolet после аварии с мотоциклистом
В Петербурге готовится судебное разбирательство по резонансному ДТП. Водитель Chevrolet оказался на скамье подсудимых. Мотоциклист получил тяжелые травмы. Следствие завершено, дело передано в суд.
В Санкт-Петербурге завершено расследование дела о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого серьезно пострадал мотоциклист. Как сообщает Piter.tv, прокуратура Калининского района утвердила обвинительное заключение в отношении 55-летнего мужчины, управлявшего автомобилем Chevrolet.
Инцидент произошел в июне на Бестужевской улице. По материалам дела, водитель легкового автомобиля, совершая разворот, не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с мотоциклом Honda, который двигался в том же направлении. В результате аварии байкер получил тяжелые травмы, что стало основанием для возбуждения уголовного дела по статье, предусматривающей ответственность за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью.
Следственные органы собрали необходимые доказательства, подтверждающие вину автомобилиста. После завершения всех процессуальных действий материалы были переданы в суд для рассмотрения по существу. Теперь мужчине предстоит ответить перед законом за свои действия на дороге.
Судебное разбирательство по этому делу привлекло внимание общественности, поскольку подобные происшествия с участием мотоциклистов нередко заканчиваются трагически. Водителям напоминают о необходимости быть особенно внимательными при выполнении маневров, связанных с изменением направления движения, чтобы избежать подобных последствий.
Ожидается, что в ближайшее время суд определит меру ответственности для обвиняемого. В случае признания вины ему может грозить серьезное наказание, предусмотренное уголовным законодательством. Подобные случаи подчеркивают важность соблюдения правил дорожного движения всеми участниками, независимо от опыта и возраста.
Похожие материалы Шевроле, Хонда
-
27.12.2025, 10:56
Какие вопросы инспектора ГАИ можно смело игнорировать на дороге даже в праздники
Не все вопросы инспектора ГАИ требуют ответа. Некоторые из них могут быть ловушкой. Разбираемся, какие вопросы законны, а на какие лучше не реагировать. Юрист объяснил, как вести себя при остановке.Читать далее
-
27.12.2025, 05:32
Как заставить Яндекс.Навигатор работать при глушении GPS-сигнала
Водители сталкиваются с проблемами навигации в центре Москвы. GPS часто теряет точность на развязках. Есть способ улучшить работу Яндекс.Навигатора. Отключение одной настройки может помочь. Но есть нюанс с зарядом телефона. Подробности - в материале.Читать далее
-
26.12.2025, 18:18
Тарифный удар по карману: в Петербурге вновь дорожает проезд на транспорте
Новогодний сюрприз от властей: метро и автобусы в Санкт-Петербурге опять подорожают с января! Жетон будет стоить 95 руб, а проезд по Подорожнику взлетит до 66 рублей. Москва уже дороже.Читать далее
-
26.12.2025, 18:04
Дмитрий Ваньчков стал временным руководителем транспортного комитета Петербурга
В транспортном комитете Петербурга произошли перемены. Назначен новый временный руководитель. Причины кадровых изменений не раскрываются. Ожидаются новые решения в сфере городского транспорта. Следите за развитием событий.Читать далее
-
26.12.2025, 17:23
Суд подтвердил законность контракта на ремонт тоннеля на Сколковском шоссе
Ремонт тоннеля на Сколковском шоссе оказался в центре судебного спора. Прокуратура пыталась оспорить контракт, но суд встал на сторону подрядчика. Как развивались события и что стало решающим фактором – в материале. Финансовые итоги компании удивили даже экспертов.Читать далее
-
26.12.2025, 16:31
Где и когда разрешено запускать фейерверки в Петербурге на Новый год
Праздничные салюты - неотъемлемая часть новогодней ночи. Но есть нюансы, о которых стоит помнить. В Петербурге действуют особые правила и ограничения. Узнайте, как избежать штрафов и защитить свой дом.Читать далее
-
26.12.2025, 16:18
Почему засыпают даже опытные водители на трассе и как этого избежать
Многие водители не замечают, как усталость берет верх. Сонливость может настигнуть даже днем. Обычные перерывы не всегда спасают. Есть способы снизить риск опасного состояния. Проверьте, насколько вы защищены от «сонного опьянения».Читать далее
-
26.12.2025, 14:12
Как быстро понять, что дорога покрыта льдом и опасна для движения
Зимой дороги могут преподнести неприятные сюрпризы. Не всегда лед заметен сразу. Эксперт делится простыми способами выявить скользкое покрытие. Проверьте свои навыки и не рискуйте зря. Узнайте, как избежать опасных ситуаций на трассе.Читать далее
-
26.12.2025, 13:24
В России зафиксировано рекордное снижение смертности на дорогах по итогам первого года нацпроекта
В стране отмечено заметное сокращение числа ДТП и погибших. Внедряются современные решения и новые подходы. Власти и общество объединяют усилия ради безопасности. Какие меры уже работают и что ждет впереди? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
26.12.2025, 13:04
Почему Waze по-прежнему опережает Google Maps для автомобилистов в 2025 году
Два популярных навигатора - Waze и Google Maps - давно конкурируют за внимание водителей. Но почему один из них стабильно выигрывает? В статье раскрываются неожиданные детали, которые могут изменить ваш взгляд на привычные приложения. Не спешите делать выбор, пока не узнаете все нюансы.Читать далее
Похожие материалы Шевроле, Хонда
-
27.12.2025, 10:56
Какие вопросы инспектора ГАИ можно смело игнорировать на дороге даже в праздники
Не все вопросы инспектора ГАИ требуют ответа. Некоторые из них могут быть ловушкой. Разбираемся, какие вопросы законны, а на какие лучше не реагировать. Юрист объяснил, как вести себя при остановке.Читать далее
-
27.12.2025, 05:32
Как заставить Яндекс.Навигатор работать при глушении GPS-сигнала
Водители сталкиваются с проблемами навигации в центре Москвы. GPS часто теряет точность на развязках. Есть способ улучшить работу Яндекс.Навигатора. Отключение одной настройки может помочь. Но есть нюанс с зарядом телефона. Подробности - в материале.Читать далее
-
26.12.2025, 18:18
Тарифный удар по карману: в Петербурге вновь дорожает проезд на транспорте
Новогодний сюрприз от властей: метро и автобусы в Санкт-Петербурге опять подорожают с января! Жетон будет стоить 95 руб, а проезд по Подорожнику взлетит до 66 рублей. Москва уже дороже.Читать далее
-
26.12.2025, 18:04
Дмитрий Ваньчков стал временным руководителем транспортного комитета Петербурга
В транспортном комитете Петербурга произошли перемены. Назначен новый временный руководитель. Причины кадровых изменений не раскрываются. Ожидаются новые решения в сфере городского транспорта. Следите за развитием событий.Читать далее
-
26.12.2025, 17:23
Суд подтвердил законность контракта на ремонт тоннеля на Сколковском шоссе
Ремонт тоннеля на Сколковском шоссе оказался в центре судебного спора. Прокуратура пыталась оспорить контракт, но суд встал на сторону подрядчика. Как развивались события и что стало решающим фактором – в материале. Финансовые итоги компании удивили даже экспертов.Читать далее
-
26.12.2025, 16:31
Где и когда разрешено запускать фейерверки в Петербурге на Новый год
Праздничные салюты - неотъемлемая часть новогодней ночи. Но есть нюансы, о которых стоит помнить. В Петербурге действуют особые правила и ограничения. Узнайте, как избежать штрафов и защитить свой дом.Читать далее
-
26.12.2025, 16:18
Почему засыпают даже опытные водители на трассе и как этого избежать
Многие водители не замечают, как усталость берет верх. Сонливость может настигнуть даже днем. Обычные перерывы не всегда спасают. Есть способы снизить риск опасного состояния. Проверьте, насколько вы защищены от «сонного опьянения».Читать далее
-
26.12.2025, 14:12
Как быстро понять, что дорога покрыта льдом и опасна для движения
Зимой дороги могут преподнести неприятные сюрпризы. Не всегда лед заметен сразу. Эксперт делится простыми способами выявить скользкое покрытие. Проверьте свои навыки и не рискуйте зря. Узнайте, как избежать опасных ситуаций на трассе.Читать далее
-
26.12.2025, 13:24
В России зафиксировано рекордное снижение смертности на дорогах по итогам первого года нацпроекта
В стране отмечено заметное сокращение числа ДТП и погибших. Внедряются современные решения и новые подходы. Власти и общество объединяют усилия ради безопасности. Какие меры уже работают и что ждет впереди? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
26.12.2025, 13:04
Почему Waze по-прежнему опережает Google Maps для автомобилистов в 2025 году
Два популярных навигатора - Waze и Google Maps - давно конкурируют за внимание водителей. Но почему один из них стабильно выигрывает? В статье раскрываются неожиданные детали, которые могут изменить ваш взгляд на привычные приложения. Не спешите делать выбор, пока не узнаете все нюансы.Читать далее