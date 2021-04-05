В Петербурге наладили сборку «умных» кроссоверов Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Специалисты российского отделения NTCE (Nissan Technical Center Europe) адаптировали работу электроники к российским условиям эксплуатации. Были учтены трафик, дорожная разметка и манера вождения в России. Во время испытаний автомобили проехали свыше 30 000 километров по разным регионам страны из Петербурга в Москву, далее в Крым, а затем на восток – в Приморье.
Еще одно нововведение – функция интерактивной связи с автомобилем через приложение Nissan Connect Services. Она позволяет управлять многими функциями автомобиля дистанционно и отслеживать их. Например, запустить двигатель, узнать местонахождение машины, историю поездок, дальность хода, а также вызвать оператора из службы поддержки Nissan Assistance.
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