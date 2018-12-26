26 декабря 2018, 17:10
В Петербурге нашли гараж с угнанными машинами
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Полицейские обнаружили в Пушкинском районе Санкт-Петербурга гараж, в котором хранились похищенные автомобили, а также комплекты номерных знаков и целый набор инструментов для угонов.
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В ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудникам правоохранительных органов удалось выйти на след преступников. Как сообщает интернет-газета Neva.Today, по уголовному делу были задержаны двое подозреваемых – в возрасте 30 и 50 лет. Одного из предполагаемых угонщиков задержали в гаражах Красносельского района, второго поймали на Московском шоссе.
В ходе обыска в гараже в Шушарах обнаружили обе угнанные иномарки. У кроссоверов уже были перебиты VIN-номера. Здесь же оперативники нашли подавители GSM-сигнала, государственные регистрационные номера, код-грабберы, заготовки электронных ключей зажигания для разных моделей машин и другие инструменты профессиональных угонщиков. В настоящее время следователи проверяют причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям.
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