26 декабря 2018, 17:10

В Петербурге нашли гараж с угнанными машинами

  • 73
  • 0
Полицейские обнаружили в Пушкинском районе Санкт-Петербурга гараж, в котором хранились похищенные автомобили, а также комплекты номерных знаков и целый набор инструментов для угонов.
^
В Петербурге нашли гараж с угнанными машинами KIA Sorento
Ранее мы писали
В Министерстве внутренних дел рассказали, как чаще всего действуют российские угонщики. Они разбивают стекла ...
Читать далее
Выйти на место хранения угнанных машин оперативники смогли в ходе расследования двух схожих инцидентов. В ночь на 18 декабря в Шушарах был угнан кроссовер Kia Sorento стоимостью 2,2 млн рублей. Сутки спустя на соседней улице злоумышленники похитили аналогичный автомобиль, но стоимостью уже в 2,5 млн рублей. Очевидно преступники угоняли машины под заказ. По факту двух инцидентов были возбуждены уголовные дела.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудникам правоохранительных органов удалось выйти на след преступников. Как сообщает интернет-газета Neva.Today, по уголовному делу были задержаны двое подозреваемых – в возрасте 30 и 50 лет. Одного из предполагаемых угонщиков задержали в гаражах Красносельского района, второго поймали на Московском шоссе.

В ходе обыска в гараже в Шушарах обнаружили обе угнанные иномарки. У кроссоверов уже были перебиты VIN-номера. Здесь же оперативники нашли подавители GSM-сигнала, государственные регистрационные номера, код-грабберы, заготовки электронных ключей зажигания для разных моделей машин и другие инструменты профессиональных угонщиков. В настоящее время следователи проверяют причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям.

Хорошо ли вы знаете ПДД? Пройти тест
Автоправо-ГИБДД Киа Соренто
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум KIA Sorento
Когда у меня подсобиралась необходимая сумма для покупки нового кроссовера, то передо мной стала дилема, какую машину выбрать. Понравились мне примерно одинаковые машины киа соренто и рено сандеро. Но в какой-то момент чаша весов перевесила в пользу корейца. И теперь, когда уже больше полугода езжу на ...
Василий
Хочу взять новую Sorento. Как машинка?
Тоже рассматриваю вариант покупки Соренто. Пока останавливает только цена, так автомобиль очень нравится, в новом кузове прямо таки огонь. Жду Новый год, может скидки какие будут, ну там по типу машина уже прошлого года, должна стоить дешевле...) В общем посмотрим, поглядим, если найду цену пониже, чем ...
Valeryi
Отзыв о KIA Sorento 2009 года
В принципе, машина стоит своих вложенных средств. Говорю так, потому что данная модель верой и правдой отслужила мне от звонка до звонка, с периодическими косметическими ремонтами, более 8 лет. После чего я её поменял на новую модель другого класса, потому что, конечно, 8 лет для Киа Соренто это предельный ...
Александр Пан
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква KIA Автомудрость KIA АвтоПитер KIA Дизайн и тюнинг KIA Новинки и концепт кары KIA Новости и акции автосалонов KIA Автосалоны и дилеры марки KIA Аренда и прокат авто марки KIA Автоклубы и форумы автозавчастей марки KIA Автосервисы и магазины автозапчастей марки KIA
Главные материалы
ТОП-7 машин по цене до 750 тысяч рублей
Тест-драйв Renault Logan/Sandero Stepway: с обвесом и вариатором
При какой цене топлива (в среднем 92, 95, ДТ) Вы совсем откажетесь от поездок на машине?
Голосовать
Продажа KIA Sorento
Объявления о продаже KIA Sorento
Рейтинг по классам
Класс А Exclusive
Smart ForTwo и еще 2 модели
Класс D
Geely Vision и еще 41 модель
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 25 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 12 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
В Петербурге нашли гараж с угнанными машинами
{{material_122463}}Выйти на место хранения угнанных машин оперативники смогли в ходе расследования двух схожих инцидентов. В ночь на 18 декабря в Шушарах был угнан кроссовер Kia Sorento стоимостью 2,2 млн рублей. Сутки спустя на соседней улице злоумышленники похитили аналогичный автомобиль, но стоимостью уже в 2,5 млн рублей. Очевидно преступники угоняли машины под заказ. По факту двух инцидентов были возбуждены уголовные дела.В ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудникам правоохранительных органов удалось выйти на след преступников. Как сообщает интернет-газета Neva.Today, по уголовному делу были задержаны двое подозреваемых – в возрасте 30 и 50 лет. Одного из предполагаемых угонщиков задержали в гаражах Красносельского района, второго поймали на Московском шоссе.В ходе обыска в гараже в Шушарах обнаружили обе угнанные иномарки. У кроссоверов уже были перебиты VIN-номера. Здесь же оперативники нашли подавители GSM-сигнала, государственные регистрационные номера, код-грабберы, заготовки электронных ключей зажигания для разных моделей машин и другие инструменты профессиональных угонщиков. В настоящее время следователи проверяют причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям.
2018-12-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Пермский край Омская область Челябинск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 При цитировании гиперссылка на 110km.ru обязательна. Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018 При поддержке PDG