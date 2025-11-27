Москвич 3е исчез с первичного рынка: дилеры разводят руками, а вторичка оживилась

В Петербурге не зарегистрировали ни одного нового Москвич 3е за год

В Петербурге ситуация с Москвич 3е удивляет. Новых электрокаров не найти у дилеров. Вторичный рынок показывает неожиданные цифры. Что происходит с продажами, выяснили журналисты.

В 2025 году на автомобильном рынке Петербурга сложилась необычная ситуация: за десять месяцев не появилось ни одного нового электрокара Москвич 3е. В прошлом году за аналогичный период на учет поставили четырнадцать таких машин, но сейчас статистика выглядит совсем иначе. Как сообщает AutoRun SPb, официальные дилеры не могут предложить покупателям свежие экземпляры этой модели.

Пока первичный рынок замер, вторичный, напротив, оживился. С января по октябрь текущего года в городе сменили владельцев десять Москвичей 3е. Для сравнения, годом ранее на вторичке было реализовано всего три таких электромобиля. Это может говорить о том, что интерес к модели сохраняется, но новые автомобили попросту недоступны.

Причины отсутствия новых Москвичей 3е у дилеров не раскрываются. Возможно, дело в перебоях с поставками или изменениях в стратегии производителя. В любом случае, покупатели, желающие приобрести электрокар этой марки, вынуждены искать варианты среди подержанных машин. Такая ситуация может сказаться на ценах и спросе на вторичном рынке.

Петербургские автолюбители, следящие за развитием электромобильного сегмента, отмечают, что подобные колебания на рынке встречаются нечасто. Остается только наблюдать, изменится ли ситуация к концу года или Москвич 3е так и останется редкостью на улицах города.