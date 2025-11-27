Москвич 3е исчез с первичного рынка: дилеры разводят руками, а вторичка оживилась

27 ноября 2025, 12:28
В Петербурге не зарегистрировали ни одного нового Москвич 3е за год
В Петербурге ситуация с Москвич 3е удивляет. Новых электрокаров не найти у дилеров. Вторичный рынок показывает неожиданные цифры. Что происходит с продажами, выяснили журналисты.
В 2025 году на автомобильном рынке Петербурга сложилась необычная ситуация: за десять месяцев не появилось ни одного нового электрокара Москвич 3е. В прошлом году за аналогичный период на учет поставили четырнадцать таких машин, но сейчас статистика выглядит совсем иначе. Как сообщает AutoRun SPb, официальные дилеры не могут предложить покупателям свежие экземпляры этой модели.
Пока первичный рынок замер, вторичный, напротив, оживился. С января по октябрь текущего года в городе сменили владельцев десять Москвичей 3е. Для сравнения, годом ранее на вторичке было реализовано всего три таких электромобиля. Это может говорить о том, что интерес к модели сохраняется, но новые автомобили попросту недоступны.
Причины отсутствия новых Москвичей 3е у дилеров не раскрываются. Возможно, дело в перебоях с поставками или изменениях в стратегии производителя. В любом случае, покупатели, желающие приобрести электрокар этой марки, вынуждены искать варианты среди подержанных машин. Такая ситуация может сказаться на ценах и спросе на вторичном рынке.
Петербургские автолюбители, следящие за развитием электромобильного сегмента, отмечают, что подобные колебания на рынке встречаются нечасто. Остается только наблюдать, изменится ли ситуация к концу года или Москвич 3е так и останется редкостью на улицах города.
Похожие материалы Moskvich
-
30.10.2025, 15:33
Автомобили в России снова подорожали: обзор октябрьских ценников
Российский авторынок снова лихорадит. Цены на машины опять растут. Скидки стремительно исчезают. Популярные модели стали менее доступны. Разбираемся в причинах и последствиях. Что ждет покупателей дальше?Читать далее
-
29.10.2025, 13:53
Один автомобиль на всех: самые неожиданные клоны в истории автопрома
Автомобильные альянсы порой удивляют. Некоторые бренды выпускают чужие модели. Они просто меняют эмблемы. Иногда это приводит к провалу. Узнайте о самых странных авто-близнецах.Читать далее
-
15.10.2025, 15:01
Какие кроссоверы до двух миллионов рублей еще можно купить в России в 2025 году
Рынок доступных иномарок меняется. Китайские бренды активно теснят конкурентов. Цены продолжают медленно расти. Какие модели еще можно успеть купить? Аналитики представили свежий срез рынка. Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
02.10.2025, 14:17
Цены на кроссовер Москвич 3 снова выросли в октябре 2025 года
Столичный автозавод переписал прайс-листы. Популярный кроссовер снова прибавил в цене. Изменения коснулись всех доступных версий. Появилась и новая интересная опция. Разбираемся в деталях свежего подорожания.Читать далее
-
01.10.2025, 14:13
Кроссовер Москвич 3 научился общаться со смартфоном владельца через приложение
Столичный автозавод сделал важный шаг. Теперь кроссовер стал намного технологичнее. Владельцы смогут управлять машиной удаленно. Для этого понадобится только смартфон. Новая система таит несколько сюрпризов. Узнайте все подробности первыми.Читать далее
-
27.07.2025, 17:25
Москвич 3e в реалиях 2025 года: детальный разбор электрического кроссовера для активной семейной жизни в большом городе.
Электрический кроссовер Москвич 3e проходит испытание в условиях реальной жизни активной семьи. Оцениваем практичность, вместительность, реальный запас хода в городе и на трассе, а также общую пригодность модели для ежедневных поездок с детьми по мегаполису и за его пределами. Все плюсы и минусы.Читать далее
-
08.06.2025, 11:49
Самые бюджетные российские SUV, которые можно купить в июне 2025 года. Список из 5 моделей
В условиях доминирования китайских кроссоверов на российском авторынке отечественные внедорожники продолжают оставаться востребованными у покупателей. Среди лидеров – модели, сочетающие простоту конструкции, надежность и относительно невысокую стоимость.Читать далее
-
18.05.2025, 09:59
Москвич выиграл автомобиль, но решил, что это мошенники
В начале 2025 года авиакомпания «Победа» провела крупный розыгрыш призов, среди которых были фирменные рюкзаки, авиабилеты и даже десять кроссоверов «Москвич 3». Однако один из счастливчиков, которому досталась новая машина, сначала категорически отказывался верить в происходящее, приняв сотрудников авиакомпании за мошенников.Читать далее
-
06.05.2025, 13:26
«Москвич» поднял цены на автомобили 2025 года: кроссоверы и седаны стали дороже на десятки тысяч
С начала мая 2025 года московский автозавод «Москвич» объявил о повышении цен на кроссоверы «Москвич 3» и седаны «Москвич 6» 2025 модельного года. По данным «Автоновостей дня», стоимость автомобилей увеличилась на 38–53 тысячи рублей. Прошлогодние машины пока сохранили прежнюю цену, что делает их более выгодным вариантом для тех, кто хочет сэкономить.Читать далее
-
06.05.2025, 09:25
Автомобили со скидками до полумиллиона: какие модели падают в цене в 2025 году и почему
Хотя в целом цены на новые автомобили в России продолжают расти, особенно после изменения порядка расчета утилизационного сбора с 1 мая 2025 года, некоторые модели, напротив, активно теряют в цене. Особенно это касается моделей, застоявшихся у дилеров на складах.Читать далее
