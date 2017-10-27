В Петербурге официально открыли второй дилерский центр Haval
Это второй дилерский центр китайской марки в Санкт-Петербурге. Первый, как все мы знаем, вот уже 2 года функционирует на юге города, и за это время, со слов Сергея Кравченко, генерального директора «Хавейл Лахта» (руководит обоими автоцентрами), сумел реализовать более 500 доселе малоизвестных у нас машин.
Если спрос на продукцию Haval в городе на Неве будет находиться как минимум на актуальном уровне, то в новом автоцентре в 2018 году рассчитывают реализовать порядка 1500 кроссоверов.
Как заявил в рамках презентации автосалона генеральный директор «Хавейл Мотор Рус» г-н Коу Сюйгуан, на данный марка Haval в России стала узнаваемой. В стране (плюс Беларусь) функционируют 12 дилерских центров, и это количество постоянно увеличивается. К 2020 году общее количество официальных партнеров должно достичь цифры 90. Их совместными усилиями китайская компания намерена продавать до 33 000 автомобилей ежегодно.
По словам Михаила Роткина, зам. генерального директора «Хавейл Мотор Рус», ввод в эксплуатацию собственных сборочных мощностей позволит компании примерно на 15% сократить стоимость кроссоверов. Какие именно модели будут штамповаться под Тулой, пока не известно. Скорее всего, как заявил г-н Роткин, ставку сделают на H6 – самый востребованный на данный момент автомобиль. При этом он не исключает возможности сборки флагманского внедорожника H9 (2 369 900-2 489 900 рублей), только-только прошедшего этап модернизации, и лишь вчера презентованного кросс-купе H6 Coupe (1 499 900-1629 900 рублей). При этом остальные модели, как и сегодня, будут импортироваться из Китая.
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