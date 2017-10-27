27 октября 2017, 09:43

В Петербурге официально открыли второй дилерский центр Haval

Пустовавший какое-то время автоцентр «Парк-М» на Лахтинском проспекте, наконец-то, ожил. Теперь в многоэтажном автокомплексе, как и прежде, продают и обслуживают автомобили. Правда, на смену «горячим» BMW M-серии пришли не менее амбициозные кроссоверы Haval.
^
  В Петербурге официально открыли второй дилерский центр Haval Haval H6, Haval H9 В Петербурге официально открыли второй дилерский центр Haval Haval H6, Haval H9 В Петербурге официально открыли второй дилерский центр Haval Haval H6, Haval H9 В Петербурге официально открыли второй дилерский центр Haval Haval H6, Haval H9 В Петербурге официально открыли второй дилерский центр Haval
5
фото
  

Это второй дилерский центр китайской марки в Санкт-Петербурге. Первый, как все мы знаем, вот уже 2 года функционирует на юге города, и за это время, со слов Сергея Кравченко, генерального директора «Хавейл Лахта» (руководит обоими автоцентрами), сумел реализовать более 500 доселе малоизвестных у нас машин.

Ранее мы писали
В Санкт-Петербурге официально открылся первый дилерский центр бренда Haval, под которым продаются, прямо скажем ...
Читать далее
Новый автоцентр, заметил топ-менеджер, был введен в эксплуатацию в кратчайшие сроки. Он занимает площадь более 3500 кв. метров, в которой два уровня отведены под шоу-рум. Сервисная зона просторная – здесь смонтировано более 20 постов технического обслуживания, выполняются не только слесарные и диагностические работы, но также все виды кузовного ремонта и покраска.

Если спрос на продукцию Haval в городе на Неве будет находиться как минимум на актуальном уровне, то в новом автоцентре в 2018 году рассчитывают реализовать порядка 1500 кроссоверов. 

Как заявил в рамках презентации автосалона генеральный директор «Хавейл Мотор Рус» г-н Коу Сюйгуан, на данный марка Haval в России стала узнаваемой. В стране (плюс Беларусь) функционируют 12 дилерских центров, и это количество постоянно увеличивается. К 2020 году общее количество официальных партнеров должно достичь цифры 90. Их совместными усилиями китайская компания намерена продавать до 33 000 автомобилей ежегодно.

 
6
фото
  

Haval
Санкт-Петербург, Лахтинский пр., 10
Сегодня коммерческие показатели чуть скромнее: с января по сентябрь 2017-го включительно Haval разошелся тиражом 1324 а/м. И это вплотную приблизило Haval к другой китайской марке – Geely, которая присутствует на нашем рынке гораздо более длительное время. К тому же, Geely, как известно, располагает собственным сборочным производством, а Haval объявит об открытии оного лишь в 2019-м. Строительство завода в Тульской области идет полным ходом. На 2018-й запланированы ввоз и монтаж оборудования.   

По словам Михаила Роткина, зам. генерального директора «Хавейл Мотор Рус», ввод в эксплуатацию собственных сборочных мощностей позволит компании примерно на 15% сократить стоимость кроссоверов. Какие именно модели будут штамповаться под Тулой, пока не известно. Скорее всего, как заявил г-н Роткин, ставку сделают на H6 – самый востребованный на данный момент автомобиль. При этом он не исключает возможности сборки флагманского внедорожника H9 (2 369 900-2 489 900 рублей), только-только прошедшего этап модернизации, и лишь вчера презентованного кросс-купе H6 Coupe (1 499 900-1629 900 рублей). При этом остальные модели, как и сегодня, будут импортироваться из Китая.

Иван Братуха
Новости и акции автосалонов Хавейл Эйч 6, Эйч 9

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Озвучена цена обновленного Haval H6
Лукавят конечно в статье, насколько я знаю, сейчас он уже около 1,3 млн стоит в Элит комплектации, но считаю, свою цену оправдывает.
Грозный
Тест-драйв Haval H9: китайский гладиатор
В принципе я себе купил бы такой, когда он появится в продаже.
Глеб
Что нового ждет Haval в России в 2017-м?
В Нижнем уже давно есть салон ....
Екатерина
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Haval Автомудрость Haval АвтоПитер Haval Дизайн и тюнинг Haval Новинки и концепт кары Haval Новости и акции автосалонов Haval Автосалоны и дилеры марки Haval Аренда и прокат авто марки Haval Автоклубы и форумы автозавчастей марки Haval Автосервисы и магазины автозапчастей марки Haval
Главные материалы
Тест-драйв Mazda CX-9: дорожный уполномоченный
Вежливость и засады. Как изменился регламент для ГИБДД
Средняя цена авто в России - 1,34 млн руб. За эти деньги Вы купите:
Голосовать
Продажа Haval H6
Объявления о продаже Haval H6
Рейтинг по классам
Класс Малотоннажные вэны
Volkswagen Transporter Kasten и еще 9 моделей
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 11 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 76 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Suzuki Vitara и еще 7 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
В Петербурге официально открыли второй дилерский центр Haval
Это второй дилерский центр китайской марки в Санкт-Петербурге. Первый, как все мы знаем, вот уже 2 года функционирует на юге города, и за это время, со слов Сергея Кравченко, генерального директора «Хавейл Лахта» (руководит обоими автоцентрами), сумел реализовать более 500 доселе малоизвестных у нас машин. {{material_112084}} Новый автоцентр, заметил топ-менеджер, был введен в эксплуатацию в кратчайшие сроки. Он занимает площадь более 3500 кв. метров, в которой два уровня отведены под шоу-рум. Сервисная зона просторная – здесь смонтировано более 20 постов технического обслуживания, выполняются не только слесарные и диагностические работы, но также все виды кузовного ремонта и покраска. Если спрос на продукцию Haval в городе на Неве будет находиться как минимум на актуальном уровне, то в новом автоцентре в 2018 году рассчитывают реализовать порядка 1500 кроссоверов.  Как заявил в рамках презентации автосалона генеральный директор «Хавейл Мотор Рус» г-н Коу Сюйгуан, на данный марка Haval в России стала узнаваемой. В стране (плюс Беларусь) функционируют 12 дилерских центров, и это количество постоянно увеличивается. К 2020 году общее количество официальных партнеров должно достичь цифры 90. Их совместными усилиями китайская компания намерена продавать до 33 000 автомобилей ежегодно. {{gallery_994}} {{guide_256427}} Сегодня коммерческие показатели чуть скромнее: с января по сентябрь 2017-го включительно Haval разошелся тиражом 1324 а/м. И это вплотную приблизило Haval к другой китайской марке – Geely, которая присутствует на нашем рынке гораздо более длительное время. К тому же, Geely, как известно, располагает собственным сборочным производством, а Haval объявит об открытии оного лишь в 2019-м. Строительство завода в Тульской области идет полным ходом. На 2018-й запланированы ввоз и монтаж оборудования.    По словам Михаила Роткина, зам. генерального директора «Хавейл Мотор Рус», ввод в эксплуатацию собственных сборочных мощностей позволит компании примерно на 15% сократить стоимость кроссоверов. Какие именно модели будут штамповаться под Тулой, пока не известно. Скорее всего, как заявил г-н Роткин, ставку сделают на H6 – самый востребованный на данный момент автомобиль. При этом он не исключает возможности сборки флагманского внедорожника H9 (2 369 900-2 489 900 рублей), только-только прошедшего этап модернизации, и лишь вчера презентованного кросс-купе H6 Coupe (1 499 900-1629 900 рублей). При этом остальные модели, как и сегодня, будут импортироваться из Китая.
2017-10-27
Автор: Иван Братуха
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Барнаул Томск Нижний Новгород
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG